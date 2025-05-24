الدوحة تستضيف غداً قرعة كأس العرب وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة غدا “الأحد”، قرعة بطولتي كأس العرب 2025، وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما 2025.

وستكون البداية بقرعة كأس العرب التي يشارك فيها 23 منتخبا وطنيا من الاتحادين الآسيوي والأفريقي.

وتتنافس في المرحلة التأهيلية لبطولة كأس العرب المنتخبات الـ 14 الأدنى ترتيباً في التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر بتاريخ 3 أبريل الماضي.

وتشهد هذه المرحلة إقامة 7 مواجهات إقصائية محددة سلفاً، وستجرى بنظام المباراة الفاصلة، وذلك يومي 25 و26 نوفمبر المقبل على أن تتقدم المنتخبات الفائزة في هذه المباريات إلى المرحلة النهائية.

وتنضم المنتخبات المتأهلة إلى المنتخبات الـ 9 الأعلى تصنيفاً التي تأهلت لهذه المرحلة مباشرة، بما في ذلك منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة ومنتخب الجزائر حامل لقب النسخة الماضية.

وستوزع المنتخبات الـ 16 على 4 مجموعات، ومن المقرر أن يشرف على إجراءات القرعة خايمي يارزا مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستتنافس المنتخبات الـ 16 المشارِكة في المرحلة النهائية على موطئ قدم في المباراة النهائية المقرر إقامتها بتاريخ 18 ديسمبر المقبل.

وعقب مراسم قرعة كأس العرب، سيتم سحب قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي ستحدد مواجهات دور المجموعات والطريق إلى نهائي المسابقة، وستجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً.

وسيتم فرز المنتخبات في 4 أوعية يضم كلا منها 12 منتخباً وطنياً، وفقاً لترتيبها في نظام تصنيف الفيفا والذي يستند إلى أدائها في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة، وستوزع المنتخبات على 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يشرف على إجراءات القرعة روبرتو غراسي رئيس بطولات فيفا لفئة الشباب.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 3 نوفمبر المقبل حيث سيكون مجمع أسباير زون بمثابة القلب النابض للمسابقة، التي تستمر 25 يوماً، وسيكون نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر باستاد خليفة الدولي، أحد الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم 2022.