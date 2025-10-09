صفقات الوصل تحقق أعلى نسبة نجاح بمشاركة 7 من 9 عناصر



حققت صفقات الوصل الجديدة في الميركاتو الصيفي الأخير، أعلى نسبة نجاح على مستوى أندية المحترفين، بمشاركة 7 من أصل 9 لاعبين جدد ضمن عناصر التشكيلة الأساسية، مع تقديم مستويات متميزة.



وشكلت العناصر الوافدة قوة إضافية لـ«الإمبراطور»، وأسهمت بشكل مباشر في صدارة الفريق للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2 بالعلامة الكاملة «6 نقاط» من فوزين متتاليين، بجانب تأهله إلى الدور الثاني من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب التفوق على الظفرة ذهاباً وإياباً، إضافة إلى جمع 10 نقاط من 5 جولات في دوري أدنوك للمحترفين.



وبرزت أسماء أدريلسون سيلفا، بيدرو مالهيرو، بيدرو نيتو، ريناتو تابيا، سيرجيو بيريرا، ريناتو جونيو، سالدانيا، مع الفريق في المباريات السابقة بعد أن وضع كل لاعب بصمته الخاصة في النتائج الإيجابية التي تحققت، سواء بالأهداف أو صناعة اللعب أو في الصلابة الدفاعية، وهو ما عكس سرعة التأقلم مع أسلوب الفريق والانسجام التام مع القدامى.



ولم يستغرق القادمون الجدد وقتاً طويلاً لإثبات أحقيتهم بالثقة، وكتابة شهادة نجاح مبكرة، من خلال الإضافة التي قدموها في مختلف المراكز، مما منح المدرب خيارات واسعة وقدرة أكبر على التحكم في مجريات المباريات.



ورغم المنافسة القوية على المراكز في قائمة الوصل الغنية بالنجوم، يجتهد الوافدان برايان بالاسيوس وغابريل سانتوس من أجل انتزاع فرص المشاركة وإثبات قدراتهما، وهو ما يعكس حجم التحدي الإيجابي داخل الفريق ويزيد من قوة المجموعة.



وتؤكد الأرقام والنجاحات التي تحققت في الفترة القصيرة السابقة، إن ميركاتو الوصل الصيفي شكل نقطة تحول بارزة في مسيرة النادي هذا الموسم، بعد أن منح الفريق زخماً هجومياً ودعماً دفاعياً ساعده على الدخول بقوة في كل البطولات، ليضع نفسه بين أبرز المرشحين لمواصلة المشوار بثبات على الصعيدين المحلي والقاري.