لوكا زيدان : فخور بارتداء ألوان الجزائر



أعرب حارس المرمى الفرنسي الجزائري لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، الأربعاء، عن «فخره» بارتداء ألوان منتخب موطن أجداده، عشية إحدى مباراتي الجزائر الأخيرتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وقال لوكا في مؤتمر صحافي بمدينة وهران حيث من المقرر أن تواجه الجزائر مضيفتها الصومال، الخميس، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا. إنه فخر بالنسبة لي، وسأقدم كل شيء بنسبة 100% لأجعل الشعب الجزائري فخوراً».



وأضاف رداً على سؤال حول أسباب اختياره اللعب للمنتخب الجزائري: «الجزائر هي بلدي، موطني الأصلي وبلد أجدادي».



وغيَّر لوكا، البالغ من العمر 27 عاماً والذي يلعب حالياً مع غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، جنسيته الرياضية في منتصف سبتمبر، وسيلعب الآن مع منتخب الجزائر، بعد أن مثّل المنتخب الفرنسي في الفئة السنية.



وبما أنه لم يسبق له اللعب مع المنتخب الفرنسي الأول، فقد ظل مؤهلاً للعب مع الجزائر، بلد أجداده لأبيه. وتابع: «عائلتي بأكملها فخورة بي وتدعمني في جميع خياراتي، جدي سعيد بوجودي في الجزائر وبأنني اتخذت هذا القرار». وأردف قائلاً: «والدي زين الدين كان له مساره الخاص ومسيرته الخاصة. أما أنا، فلديّ مساري الخاص ومسيرتي الخاصة».



وأضاف: «الهدف الأول غداً هو مواجهة الصومال والفوز بهذه المباراة للتأهل إلى كأس العالم».



ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على الصومال لضمان اللحاق بركب المتأهلين عن القارة السمراء جيرانه المغرب وتونس ومصر، وذلك قبل استضافته أوغندا، الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة الأخيرة. وتخوض الصومال مباراتها البيتية في الجزائر لعدم مطابقة ملاعبها للمعايير الدولية.