إقامة مباراة برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني بالولايات المتحدة في ديسمبر



قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إقامة إحدى مبارياتها من الموسم العادي في الولايات المتحدة.



وأكدت رابطة الدوري الإسباني، الأربعاء، أن فريقي فياريال وبرشلونة سيلعبان على ملعب (هارد روك) في ميامي يوم 20 ديسمبر المقبل.



وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: «هذه المباراة خطوة تاريخية ترتقي بالدوري الإسباني وكرة القدم الإسبانية إلى مستوى جديد كلياً»، بحسب بيان للرابطة.



وكان تيباس ورابطة الدوري يسعيان منذ فترة لإقامة مباراة من الموسم العادي في الخارج، وكانت المحاولة الأولى في عام 2018 بمباراة بين برشلونة وجيرونا، لكن الفكرة تم رفضها بعد انتقادات من بعض اللاعبين والجماهير والأندية.