السعودية تفوز على إندونيسيا في ملحق المونديال



فاز المنتخب السعودي على منتخب إندونيسيا 3-2، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يخوض المنتخبان، إلى جانب العراق، منافسة قوية لحسم مصير التأهل إلى المونديال المقرر في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وسجل أهداف السعودية صالح أبو الشامات في الدقيقة 17، وفراس البريكان هدفين في الدقيقتين 36 من ركلة جزاء و62، وأحرز هدفي إندونيسيا كيفن ديكس من ركلتي جزاء في الدقيقتين 11 و88.



وبدأت إثارة المباراة مبكراً بعودة حكم الساحة إلى تقنية الفيديو، واحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الإندونيسي، وسددها كيفن ديكس، مسجلاً هدفاً للضيوف في الدقيقة 11، وعاد «الأخضر» السعودي سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 17، بتسديدة أرضية قوية بالقدم اليسرى للاعب صالح أبو الشامات من خارج منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب السعودي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها فراس البريكان الهدف الثاني لـ«الأخضر» في الدقيقة 36.



وواصل المنتخب السعودي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، وتمكن فراس البريكان من تسجيل الهدف الثالث للسعودية من متابعة جيدة لتسديدة مرتدة من حارس إندونيسيا في الدقيقة 62، واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لإندونيسيا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها كيفن ديكس الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 88، واحتسب الحكم 9 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وطرد خلالها السعودي محمد كنو بحصوله على إنذارين متتاليين للاعتراض على حكم المباراة، ثم طرد المدرب المساعد للمنتخب السعودي، الذي نجح في الحفاظ على تفوقه والخروج بفوز مهم قبل لقاء المنتخب العراقي يوم الثلاثاء المقبل، بينما لم يعد أمام إندونيسيا بديل سوى الفوز على المنتخب العراقي في مباراتهما السبت المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.