سفير الإمارات بمصر يطمئن على صحة حسن شحاتة

إيهاب زهدي

قام حمد عبيد الزعابي، سفير الإمارات في مصر، بزيارة حسن شحاتة، نجم منتخب مصر والزمالك، في المستشفى الذي يرقد فيه لتلقي العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل السفير لمدرب المنتخب المصري السابق، تحية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للنجم المصري بالشفاء العاجل.





وكان في استقبال سفير الإمارات كريم حسن شحاتة، نجل أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، ومعه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، حيث يستعد حسن شحاتة لإجراء عملية جراحية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن برنامج علاجه.





وكان حسن شحاتة قد خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أشهر عدة، وبعد أن غادر المستشفى، تكررت الوعكة الصحية، ليعود إلى المستشفى مرة أخرى، استعداداً لعملية جراحية ثانية.