«البيان» داخل متجر نادي الشارقة.. قمصان كايو وإيغور الأكثر طلباً من الجماهير



كشف سيف محمد، «شركة الاستثمار بنادي الشارقة»، عن إقبال كبير من جماهير النادي على اقتناء قمصان نجمي الفريق كايو لوكاس وإيغور كورنادو، وذلك في حديثه لـ«البيان» من داخل متجر النادي في استاد الشارقة، والذي يضم مجموعة كبيرة من الملابس والمستلزمات الرياضية. وأوضح أن قميص إيغور شهد في الفترة الماضية إقبالاً أكبر بعد عودته إلى صفوف الفريق مجدداً خلال فترة التعاقدات الصيفية الأخيرة، تأكيداً على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بين الجماهير، وبين أن الطلب يأتي من مختلف الفئات العمرية، وخصوصاً من الشباب والأطفال، وبشكل أفضل قبل بداية المباريات. وأضاف: إن نتائج الفريق الإيجابية والمستويات الجيدة في المباريات تؤثران بشكل ملحوظ في حجم المبيعات.