أحمد الطنيجي: الوصل يطمح لإنشاء قسم كشافين على مستوى عالٍ







أكد أحمد الطنيجي رئيس شركة الوصل لكرة القدم أن النجاح الحقيقي لا يشترى.. بل يصنع داخل النادي، مشدداً على ضرورة التركيز على تطوير لاعبي المراحل السنية وإعدادهم للمستقبل لأنهم النواة الأساسية والأهم في منظومة كرة القدم، ومشيراً إلى أن الوصل يطمح لإنشاء قسم كشافين «سكاوتنغ» على مستوى عالٍ بقيادة النجم الفرنسي ايريك أبيدال المدير الرياضي للإمبراطور.



وتساءل الطنيجي إلى متى ستواصل الأندية التعويل على شراء اللاعبين، بما في ذلك المقيمين؟ وقال إن ذلك مجرد علاج مؤقت مثل «البنادول» وليس حلاً للمستقبل، وأضاف في تصريح لـ «البيان»: نحتاج إلى أن يكون عندنا قاعدة أساسية في الأكاديميات مؤهلة للعب في الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، وبما أن عدد السكان في الإمارات في تزايد مستمر، فإن فرص الحصول على لاعبين جيدين وافرة، لكن يجب أن نستثمر في الأكاديميات لصقل موهبتهم وتطوير البنية التحتية للمنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة وإيجاد طريقة عمل موحدة وشاملة بين الاتحاد ورابطة المحترفين والمجالس الرياضية والأندية، حتى لا يكون كل طرف منعزلاً عن الآخر، ويجب أن يكون الجميع متحدين حتى يقدموا منتجاً جميلاً يليق بدولة الإمارات.



وأوضح الطنيجي أن وجود لاعب سباق له خبرة واسعة في عالم كرة القدم مثل الفرنسي ايريك أبيدال في إدارة الوصل يقلل الكثير من المخاطر في ملف التعاقدات ويسهل عملية استقطاب اللاعبين والمدربين وحتى التعامل مع الأسماء الكبيرة.



وكشف الطنيجي أن نادي الوصل يطمح لإنشاء قسم كشافين على مستوى عال بفكرة من أبيدال، وتشكيل مجموعة من المستشارين ما يسهل عملية اختيار اللاعبين المناسبين للفريق، وأضاف: «بإمكاننا أن نختار لاعباً من برشلونة أو ريال مدريد وندفع الثمن المطلوب ونأتي به لكن هذا ليس إنجازاً، الإنجاز الحقيقي أن تستقطب لاعباً صغيراً في السن، وتستثمر فيه للمستقبل، يمكنك أن تستفيد منه في البداية ثم تبيعه، وهو ما نعمل عليه الآن وخلال سنتين أو ثلاث سترون المستوى المتطور في نادي الوصل من هذا الجانب».