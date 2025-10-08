كارتابيا ينافس على جائزة أفضل لاعبي الجولة الثانية لأبطال النخبة



رشح الاتحاد الآسيوي للكرة، فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، للمنافسة على أصوات الجماهير في جائزة أفضل لاعبي الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأشاد الاتحاد بأداء كارتابيا أمام نادي الاتحاد السعودي، وأشار إلى أن اللاعب تحرّك بين الخطوط بذكاء، وحوّل المساحات الضيقة إلى ملاعبه الخاصة، وتنوع أداؤه ما بين لمسة لتهدئة اللعب، وأخرى لاختراق الدفاع.



كما هبط إلى الوسط ليساعد في بناء اللعب، ثم تقدّم لإنهاء الهجمات، موازناً بين الجهد والإبداع طوال اللقاء، وعندما احتاج شباب الأهلي إلى تمريرة حاسمة، أو قرار واضح، كان كارتابيا هو من يقدّم الإجابة بثقة وهدوء.



ويتنافس كارتابيا على الجائزة مع كل من ماركوس ليوناردو لاعب الهلال السعودي أمام ناساف الأوزبكي، وياسين براهيمي لاعب الغرافة أمام الشرطة العراقي، ودانيال إسماعيليفار لاعب تراكتور أمام الوحدة، وكريستوف بياتك لاعب الدحيل أمام الأهلي السعودي.



وضمت قائمة المرشحين لنيل الجائزة كذلك، مشعل برشم حارس السد أمام الشارقة، وهاياتو أراكي لاعب سانفريس هيروشيما أمام شنغهاي بورت، وتشي جون لاعب سيؤول أمام بوريرام يونايتد، وتيم تشاو لاعب تشينغدو رونغتشنغ أمام غانغوون، وشيحان حزمي لاعب جوهور دار التعظيم أمام ماتشيدا زيلفيا، وكويا يوروكي لاعب فيسيل كوبي أمام ملبورن سيتي، ولويس أسوي لاعب شنغهاي شينهوا أمام أولسان إتش دي.