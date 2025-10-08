محمد الطنيجي: متفائل بقدرة «الأبيض» على تحقيق «حلم الوطن»



أكد المدرب المواطن، محمد سعيد الطنيجي، تفاؤله الكبير بقدرة منتخبنا الوطني على بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 وتحقيق «حلم الوطن»، من خلال تفوقه على قطر وعُمان في الملحق الآسيوي الذي ينطلق الأربعاء في الدوحة، مشيراً إلى أن روح التكاتف والإحساس بالمسؤولية من قبل الجميع يعتبر مؤشراً إيجابياً بقدوم لحظة الفرح المنتظرة.



وقال الطنيجي لـ«البيان»: «إن المنتخب يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق الإنجاز، سواء من ناحية الدعم الكبير الذي وجده من مختلف الجهات، أم من حيث الإمكانات الفنية والبدنية للاعبين الذين أثبت الكثير منهم الجاهزية التامة في الفترة الماضية من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها أنديتنا في البطولات الآسيوية».



وأشار الطنيجي إلى ثقته في كوزمين، مدرب المنتخب، ذاكراً أنه يعد من الأسماء المميزة وصاحب الخبرة الكبيرة في كرة الإمارات، ويعرف طبيعة المنافسات الآسيوية جيداً، ويمتلك معلومات جيدة عن المنتخبات المنافسة، مشيراً إلى أن كوزمين نجح خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المهمة في إعادة الانضباط، وغرس روح الحماس والتحدي بين اللاعبين، إلى جانب تنظيم صفوف المنتخب بالشكل الذي يمنحه أفضلية في المواجهتين المقبلتين.



ودعا الطنيجي اللاعبين إلى التركيز الكامل على تحقيق حلم الوطن، والقتال دون توقف طوال زمن المباراتين البالغ 180 دقيقة، مشدداً على أن الفرصة مواتية أمام كل العناصر لتخليد أسمائهم في ذاكرة الوطن وإسعاد الجماهير بإنجاز تاريخي جديد وتكرار بلوغ المونديال، ذاكراً أن المنتخب لا ينقصه شيء من أجل تحقيق هذا الهدف.