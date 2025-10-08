يوسف عزير: متفائل بعبور منتخبنا إلى المونديال



أعرب يوسف عزير، لاعب منتخبنا الوطني السابق، عن تفاؤله بقدرة منتخبنا الوطني على عبور المجموعة الأولى لملحق التصفيات الآسيوية، إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى امتلاك منتخبنا الوطني لمجموعة مميزة من العناصر الجيدة، بعد اتساع قاعدة الاختيار أمام المدرب الروماني أولاريو كوزمين.



وأشار عزير إلى ارتفاع نسب التوقعات بتأهل منتخبنا الوطني إلى المونديال المقبل، فقد ارتفعت التوقعات كثيراً بعد الأسماء المختارة من قبل كوزمين، معتبراً إياها الأفضل في دوري أدنوك للمحترفين، ومعرباً عن أمله بأن تكون تلك الأسماء عند حسن الظن بها، وتستطيع تحقيق الحلم الذي طال انتظاره برؤية منتخبنا الوطني في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مرة واحدة شارك فيها بنهائيات مونديال إيطاليا 1990.



وقال إنه، وفقاً للأسماء الحالية في المنتخب الوطني وقيادتهم من قبل المدرب كوزمين، يفترض أن يكون الطريق أسهل في اجتياز الملحق الآسيوي والوصول إلى المونديال، بعد البدايات الصعبة لـ«الأبيض» في التصفيات الآسيوية خلال المرحلتين الثانية والثالثة من التصفيات، وأعرب عن أمله بصدق التوقعات، ونجاح منتخبنا في العودة من قطر ببطاقة العبور لنهائيات كأس العالم.