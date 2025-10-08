8 أهداف تشعل سباق هدافي تصفيات المونديال بين ميسي وليما



يتشارك فابيو دي ليما لاعب منتخبنا الوطني بتسجيله 8 أهداف مع «الأبيض»، المركز الخامس في قائمة هدافي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مع نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، والذي قاد منتخب بلاده إلى التأهل المباشر إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويوجد معهما في المركز نفسه بالرصيد ذاته من الأهداف كل من العراقي أيمن حسين، والكونغولي دينيس بوانغا، وكلاهما يمكنه زيادة غلته التهديفية مع فابيو وميسى، مع وجود المزيد من مباريات لمنتخباتهم في تصفيات المونديال، بينما خرج كل من الأردني يزن النعيمات، والياباني أياسي أويدا، والإيراني سردار أزمون، ولدى كل منهما أيضاً، 8 أهداف من السباق، بعد نهاية مباريات منتخباتهم في التصفيات، وحسم وصولهم مباشرة إلى المونديال.



ويحتاج فابيو دي ليما إلى تسجيل المزيد من الأهداف عندما يخوض المنتخب الإماراتي مباراتيه أمام منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، ضمن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم المقبل، للمزاحمة على صدارة ترتيب هدافي التصفيات التي يتربع عليها المعز علي، مهاجم منتخب قطر، برصيد 12 هدفاً، بينما يتقاسم الوصافة ثنائي آسيوي آخر، وهما مهدي طارمي مهاجم منتخب إيران، وهيونج مين سون نجم كوريا الجنوبية، برصيد 10 أهداف لكل منهما، وخرجا بالفعل من سباق الهدافين، ومعهما علوان نجم منتخب الأردن، وكريس وود مهاجم منتخب نيوزيلندا، في المركز الثالث سجل كل منهما 9 أهداف وتأهل منتخبا بلديهما للمونديال، ويتشارك معهما المركز نفسه، إيرلينغ هالاند هداف منتخب النرويج، وما زال يملك فرصة تسجيل المزيد من الأهداف في التصفيات، والارتقاء أكثر في لائحة الهدافين.