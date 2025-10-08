بيمنتا: هدف «الأبيض» واضح ونملك الإمكانات لتحقيقه



أكد لوكس بينيمنتا، مدافع منتخبنا الوطني، أن التحضيرات تسير بشكل جيد، وأن هدف «الأبيض» واضح، وهو التأهل المباشر من خلال تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وقال: «المنتخب الوطني يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، ويقودهم مدرب كفء، لديه خبرات كبيرة، ويعرف تفاصيل الفريق واللاعبين بشكل جيد، وأثبتت التجارب السابقة إجادته إدارة المباريات».



وأضاف: «تركيزنا الآن بدرجة كبيرة على اللقاء الأول أمام المنتخب العماني يوم 11 أكتوبر الجاري، لأن النجاح ضروري ومهم في الجولة الافتتاحية لأي بطولة أو تصفيات، وبعدها سنفتح صفحة مواجهتنا مع المنتخب القطري، والذي نعرفه جيداً بعدما سبق ولعبنا أمامه مباراتين، وحققنا فيهما الفوز ضمن تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى المونديال».



وأكد أن جميع لاعبي المنتخب الوطني حريصون على تقديم أفضل ما لديهم خلال مباراتي الملحق الآسيوي، مشيراً إلى أن 180 دقيقة تفصل «الأبيض» فقط عن الوصول إلى نهائيات كأس العالم، وشدد على أن اللاعبين لديهم الإصرار والعزيمة على تقديم أقصى ما لديهم على أرض الملعب، لتحقيق الفوز، والحصول على بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة الأولى.