الدنماركي ياس سوروب مدرباً للأهلي المصري



أعلن النادي الأهلي المصري تعيين الدنماركي ياس سوروب مديراً فنياً للفريق لمدة عامين ونصف، خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.



وأكد النادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن أسامة هلال مدير التعاقدات أنهى كافة إجراءات التعاقد مع المدرب الجديد، الذي سيصل خلال ساعات لقيادة الفريق.



بدأ سوروب مسيرته التدريبية عام 2008 في نادي إيسبرغ الدنماركي مدرباً مساعداً، قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق الأول بين عامي 2011 و2013، وقاده للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الدنماركي في 2012، ثم كأس الدنمارك عام 2013.



وتولى سوروب تدريب منتخب الدنمارك تحت 21 عاماً، وقاده إلى نصف نهائي يورو 2015، ثم انتقل لتدريب ميتيلاند؛ وتوج بالدوري موسم 2017-2018، كما قاد كوبنهاجن للتتويج بلقب الدوري الدنماركي موسم 2021-2022، وشارك معه في دوري أبطال أوروبا.