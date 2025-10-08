خليفة الجرمن.. أكثر من 40 عاماً في خدمة رياضة الإمارات



يعد خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من الشخصيات الرياضية البارزة، بعد أن قضى أكثر من 40 عاماً في خدمة رياضة الدولة، منذ انطلاق مسيرته لاعباً في فريق عجمان للكرة الطائرة، مروراً باختياره لمنتخب الإمارات، قبل أن يتحول إلى العمل الإداري، ويترك بصمة واضحة في مختلف المجالات الرياضية، مؤكداً قدراته الفريدة، التي تجمع بين الموهبة والدراسة الأكاديمية، المتمثلة في تأهيله بشهادة بكالوريوس العلوم الإدارية والسياسية من جامعة الإمارات عام 19982.



وجاءت بداية مشوار الجرمن في العمل الإداري مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة 1988 حتى 1998، وبعدها عاد إلى الاتحاد في مناصب مختلفة على فترات عدة، كما شغل عضوية اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم عام 2003، قبل أن يعود للاتحاد منتخباً عام 2016، وامتدت خبراته إلى رياضات أخرى، إذ شغل منصب نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو والكاراتيه، وتولى رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد السنوكر والبليارد، إلى جانب مشاركته في أكثر من 15 لجنة مكلفة بدراسات ومهام رياضية متعددة، فيما بدأ خليفة الجرمن مشواره مع نادي عجمان عام 1988 عضواً في مجلس الإدارة، وتدرج في مناصب عدة، منها المدير التنفيذي ونائب رئيس المجلس، قبل أن يتولى رئاسة المجلس عام 2010 وحتى الآن، محققاً إنجازاً غير مسبوق كونه أقدم رئيس مجلس إدارة على مستوى الأندية الإماراتية.



وتحت قيادته حقق النادي عدداً من النجاحات البارزة، منها محافظة «البرتقالي» على وجوده في دوري المحترفين لمدة 9 مواسم متتالية رغم الإمكانات المحدودة مقارنة بالمنافسين.

وخلال رئاسته مجلس الإدارة حقق عجمان لقب كأس رابطة المحترفين 2013، كما حقق لقب دوري الدرجة الأولى مع العودة للمحترفين.



ويحتفظ الجرمن بالعديد من الذكريات الرياضية المميزة خلال مشواره السابق، وقال لـ«البيان»، إن أجمل لحظة لا يمكن أن يتجاوزها كانت تأهل منتخب الإمارات إلى مونديال 1990، ويأمل أن تتكرر الفرحة بتأهل «الأبيض» لكأس العالم 2026، أما أكبر أحلامه مع نادي عجمان فهي بلوغ المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، لما تحمله من فخر واعتزاز لكل من ينتمي للنادي.