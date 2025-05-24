أسهم مانشستر يونايتد تخسر 160 مليون جنيه إسترليني بعد السقوط في الدوري الأوروبي



من الممكن أن تستمر عواقب خسارة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام مواطنه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل، في نهائي الدوري الأوروبي 2025، على ملعب سان ماميس، لسنوات قادمة، مما يؤثر على إيرادات كل من الناديين، واللاعبين الذين يمكنهم جذبهم، وكيفية تخطيطهم للمستقبل.

وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز»، هبطت أسهم مانشستر يونايتد بنسبة 7% بعد الهزيمة، وتتويج توتنهام باللقب، وهو ما يعادل حوالي 160 مليون جنيه إسترليني من القيمة الإجمالية، وما يمثل ضربة قوية لعائلة جليزر والسير جيم راتكليف.

ومن المفهوم أن هذا الأمر أثار الكثير من المخاوف بشأن المستقبل المالي لمانشستر يونايتد، نظراً لأن النادي سجل خسائر صافية تجاوزت 370 مليون جنيه إسترليني في السنوات الخمس الماضية وحتى يونيو 2024.

وشرع راتكليف بالفعل في برنامج تسريح قاسي في النادي منذ أن أصبح مالكًا جزئيًا في العام الماضي، حيث تم طرد 250 موظفًا، بينما يواجه 200 آخرون خطر فقدان وظائفهم بعد إبلاغهم في اجتماعات في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت تقارير صحفية الخميس الماضي، أن راتكليف تعرض لاستهجان من جانب موظفي مانشستر يونايتد خلال عرض لنهائي الدوري الأوروبي، في ظل استمراره في تنفيذ أحدث جولة من تخفيضات الوظائف، ونظرا للضربة المالية الإضافية الناجمة عن عدم التأهل لأوروبا في الفترة 2025-2026، هناك مخاوف بشأن قيام الملياردير البريطاني بتنفيذ المزيد من التخفيضات.

وفي الوقت نفسه، إلى جانب التأثير على قيمة أسهم يونايتد، قامت صحيفة «ميل سبورت» أيضًا بحساب الدخل المفقود المحتمل للنادي في العديد من المجالات الأخرى بعد المباراة النهائية، ويتضمن ذلك النقص المباشر في مركز الوصيف بدلاً من مركز الفائز، ثم هناك خسارة جوائز مالية، وإيرادات مباريات الدوري، وعقود رعاية من حملة دوري أبطال أوروبا التي لم يتأهل إليها الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن الفوز ببطولة الدوري الأوروبي يمنح 10.95 مليون جنيه إسترليني كجائزة مالية، بينما يحصل الخاسر في النهائي على 5.9 مليون جنيه إسترليني، لذا هناك فجوة فورية قدرها 5.05 مليون جنيه إسترليني، وهناك أيضًا التأهل لكأس السوبر الأوروبي، الذي تبلغ قيمته 3.4 مليون جنيه إسترليني على الأقل، وتصل إلى 4.25 مليون جنيه إسترليني في حالة الفوز.

وقال خبير التمويل في كرة القدم كيران ماجواير لهيئة الإذاعة البريطانية: «الموسم الجيد في دوري أبطال أوروبا يمكن أن تصل قيمته إلى ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، وبحلول الوقت الذي تجمع فيه إيصالات البوابة ومكافآت الرعاة وأموال الجائزة المتاحة، فإن الأرقام المعنية ستكون مذهلة».

ويحصل كل نادٍ يتأهل لمرحلة الدوري على جائزة مالية قدرها 15.7 مليون جنيه إسترليني تلقائياً حتى لو خسر كل المباريات وانتهى في المركز الأخير، ولكن الفوز في مرحلة الدوري يساوي 1.8 مليون جنيه إسترليني، والتعادل 600 ألف جنيه إسترليني. لذا، إذا تمكن الفريق من الفوز بجميع مباريات دور المجموعات، فسيربح 14 مليون جنيه إسترليني.

وفي المقابل، إذا افترضنا أن توتنهام سيُحقق أداءً مثاليًا في كأس السوبر ودوري أبطال أوروبا، فسيكون أفضل حالًا من مانشستر يونايتد بمقدار 103.9 مليون جنيه إسترليني بحلول يونيو من العام المقبل، وهذا لا يشمل حتى إيرادات التذاكر وعوامل أخرى، إذ يبلغ متوسط عائد توتنهام من التذاكر حوالي 4.9 مليون جنيه إسترليني، لذا يمكنهم كسب ما بين 19.6 مليون جنيه إسترليني و39.2 مليون جنيه إسترليني من مباريات دوري أبطال أوروبا على أرضهم، وبحد أدنى 4 مباريات، وبحد أقصى 8 مباريات.

وكان النطاق بالنسبة لمانشستر يونايتد سيتراوح بين 24 و48 مليون جنيه إسترليني، نظرًا لأن متوسط دخله في يوم المباراة يبلغ حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني، وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يواجه يونايتد عقوبة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني من شركة أديداس على صفقة الرعاية الممتدة لعشر سنوات بسبب فشله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

وبافتراض فوز مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي، وأن كل شيء كان سيسير على ما يرام في الموسم المقبل، سنتوقع ربحًا ماليًا قدره 166.15 مليون جنيه إسترليني لـ«الشياطين الحمر»، بما في ذلك تجنب رسوم أديداس البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني.

ولكن توتنهام فاز بالدوري الأوروبي، ما يعني أن إيراداته تبلغ 10.95 مليون جنيه إسترليني، وقد يضيف فوزه بكأس السوبر 4.25 مليون جنيه إسترليني إلى ميزانيته، وقد ينطلق في دوري أبطال أوروبا بموسم مثالي، ويجني ما يُقدر بـ 133.4 مليون جنيه إسترليني من ذلك، وبجمع كل ذلك، وحتى من دون الأخذ في الاعتبار أي اعتبارات رعاية أو دخل من المباريات خارج الأرض، فإن توتنهام قد يملأ جيوبه بما يصل إلى 148.6 مليون جنيه إسترليني.