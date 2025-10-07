موسى عباس: تأهل «الأبيض» لكأس العالم «مسألة وقت»



أعرب الدكتور موسى عباس، باحث رياضي وأكاديمي متخصص في الشؤون الرياضية والشبابية، عن ثقته في قدرة منتخبنا الوطني الأول على الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، ورأى أن الوصول للمونديال «مسألة وقت»، واستند في تفاؤله ووجهة نظره الشخصية على ما يراه من جاهزية فنية جيدة للاعبين، ومن قيادة فنية متميزة للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، ودعم ومساندة قوية من اتحاد الكرة الإماراتي.



وقال إن «الأبيض» مع كوزمين أكد أنه على المسار الصحيح، وأنه قادر على التأهل، مع كامل الاحترام للمنتخبين العُماني والقطري، اللذين يواجههما منتخبنا يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، ضمن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى المونديال، وشدد على أن التصفيات لن تكون سهلة، وأن لاعبينا مطالبون بالمزيد من الثقة بالنفس، والتحلي بالتركيز الشديد.



وأضاف موسى عباس أن كل ما يفصل «الأبيض» عن الوصول المباشر للمونديال هو الفوز في المباراتين المقبلتين، لتجنب خوض مشوار آخر أكثر صعوبة، إذا أنهى الملحق الآسيوي في المركز الثاني لمجموعته، وأكد أن منتخبنا خضع لبرنامج إعداد جيد ومدروس، والجميع لم يقصر في دعمه، وينتظر أن يوفي اللاعبون بوعدهم ويقدموا أفضل ما لديهم، وأقصى ما يملكون من جهد في مباراتي الملحق الآسيوي، لتحقيق حلم ننتظره منذ مشاركتنا الوحيدة في مونديال إيطاليا 1990.