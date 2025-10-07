27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لخوض ملحق تصفيات مونديال 2026



أعلن اتحاد الكرة عن القائمة المختارة من قبل الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول، لخوض مباراتي منتخبي عمان وقطر، يومي السبت والثلاثاء المقبلين، على استاد جاسم بن حمد، ضمن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وضمت القائمة في حراسة المرمى خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني، ومعهم إريك دي مينيزيس، ريتشارد أكونور، روبن فيليب، لوكاس بيمنتا، خليفة الحمادي، كوامي كويدو، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، علي صالح، يحيى الغساني، عبدالله رمضان، سیل سوزا، یحيى نادر، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، لوان بيريرا، ماجد حسن، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، برونو أوليفيرا، ونیکولاس خیمینیز.