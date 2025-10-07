رينارد يعد بتأهل السعودية للمونديال.. وكلويفرت يرفض الأعذار



وعد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، جماهير «الأخضر» بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً جاهزية فريقه للقاء منتخب إندونيسيا، غداً الأربعاء، ضمن ملحق تصفيات المجموعة الثانية الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «نحن جاهزون لمواجهة إندونيسيا، ولدينا إصرار وعزيمة لحسم التأهل من هنا، ونعلم أهمية وصول المنتخب السعودي إلى كأس العالم، وفي عام 2018 تأهلنا من هنا أمام اليابان، وكررناها عام 2022 أمام أستراليا، وسوف نعيدها مجدداً».



وأضاف: «رجعت إلى منتخب السعودية قبل عام، وكان هدفي التأهل بشكل مباشر، ولكن لم نحقق ذلك، ولعبنا مباريات قوية في المعسكر الماضي، وسنؤدي أكثر من 100% لتحقيق الهدف، وقررت في يناير الماضي تغيير عدد كبير من اللاعبين، ووصلت نسبة التغيير إلى 50% من اللاعبين الذين كانوا معنا في تلك الفترة، تغيروا، وتطورنا من الناحية الفنية، وسنرى غداً إذا ما كنا تطورنا بالقدر الكافي».

واختتم قائلاً: «سبق أن ذكرت أننا نسير في الطريق الصحيح فنياً، وبالطبع لدينا جوانب علينا تحسينها، ويجب أن نكون أقوياء بدنياً للعبور للمونديال، ورسالتي للاعبي المنتخب السعودي قبل مواجهة إندونيسيا هي أننا سنتأهل معاً للمونديال».



ومن جانبه أكد الهولندي باتريك كلويفرت، مدرب المنتخب الإندونيسي، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب السعودي، مشدداً على أن فريقه يدخل اللقاء بثقة عالية ودون أعذار، وأوضح أن المنتخب الإندونيسي معتاد على أجواء اللعب في السعودية، وأن تركيزه ينصب على المباراة فقط، بعيداً عن أي أمور تحكيمية أو أمور أخرى.

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي: «مستعدون للمواجهة، ولن أضع أي عذر لأي سبب، رغم أن هناك لاعبين وصلوا متأخراً من أوروبا، ولا توجد لدينا أعذار إطلاقاً، ولسنا متخوفين من مواجهة السعودية، ولدينا ثقة، ورغم أن المنافس سيلعب على ملعبه لكن نحن معتادون على الأجواء واللعب هنا».

وعن الحكم الكويتي أحمد العلي الذي تم تعيينه حكماً لقيادة المواجهة واعتراض الجانب الإندونيسي على ذلك، وهل ستستمر هذه المخاوف في اللقاء، قال: «أستغرب لماذا يتم وضع حكم كويتي لهذه المواجهة، سنلعب وننسى جانب الحكم».