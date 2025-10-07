مدربا عمان وقطر يرفعان راية التحدي قبل مواجهة ملحق المونديال



أكد كل من البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب العماني، وجولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، ثقتهما في قدرات لاعبيهم خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة المنتخبين، المقررة مساء غد الأربعاء، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي تضم أيضاً المنتخب الإماراتي.

وقال كيروش: جاهزون للمباراة، وجميع اللاعبين يمتلكون الحافز والثقة لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، وندرك حجم التحدي، ولاعبونا يتمتعون بروح عالية وإصرار كبير، وهدفنا أن نجعل من هذه المباراة لحظة خالدة في مسيرة كرة القدم العمانية.

وأضاف: حظوظ المنتخبين متكافئة، ونحترم كثيراً المنتخب القطري، ولكن في الوقت نفسه تركيزنا أكبر على أنفسنا، والتحضير بشكل جيد للمباراة، وتحقيق الفوز، وتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ومن جانبه قال لوبيتيغي: «سنواجه منتخباً قوياً، وندرك أن المواجهة لن تكون سهلة للطرفين، ولكننا جاهزون لهذا النوع من المباريات، ونثق بقدرتنا على تقديم الأداء المطلوب، ونعلم بأن هذا التأهل حلم الجميع هنا في دولة قطر».

وأضاف: نسعى بكل عزيمة لتحقيق التأهل للمونديال من أجل أنفسنا، ومن أجل جماهيرنا وكل من يقف خلف المنتخب، وننتظر مؤازرة جماهيرية كبيرة، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، وهو ما يمنحنا دافعاً إضافياً لتحقيق الفوز.

في حين أكد قائد المنتخب العماني، علي البوسعيدي، جاهزية اللاعبين للمواجهة قائلاً: نحن نمثل سلطنة عمان، وندخل المباراة بطموح التأهل وتحقيق الحلم المونديالي، والضغط جزء من كرة القدم، ونحن مستعدون لتقديم كل ما نملك لإسعاد جماهيرنا والقتال من أجل الوطن.



أما بوعلام خوخي، لاعب منتخب قطر، فقال: «جمهورنا هو العنصر الأقوى والداعم الأول، ونتمنى أن نراهم يشجعوننا بقوة منذ لحظات الإحماء حتى صافرة النهاية، وندرك صعوبة المواجهة وحجم المسؤولية الملقاة علينا، والتأهل يمثل حلماً للجميع، وسنقاتل من أجل تحقيقه بإذن الله».

وأضاف: جميع عناصر الفريق من الجهاز الإداري والفني إلى اللاعبين في جاهزية تامة، والحماس واضح لدى الجميع لخوض هذه المباريات المهمة، وهدفنا تحقيق الفوز.