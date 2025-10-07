ماجد حسن: فرحة الوطن بالمونديال حلم نجوم «الأبيض»



أكد ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني الأول ونادي الشارقة، أن كل لاعب في صفوف المنتخب يحلم باليوم الذي يحقق فيه طموح الوطن، ويفرح شعب الإمارات، ويحقق في الوقت نفسه طموحه الشخصي بالمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مؤكداً أن الجيل الحالي من عناصر «الأبيض» قادرون على التأهل إلى مونديال العام المقبل، والمقرر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشدد على أن تركيز منتخبنا الوطني حالياً على مباراتنا الأولى أمام المنتخب العماني يوم 11 أكتوبر الجاري، في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، وبعدها سينتقل التفكير والتركيز على المواجهة الثانية أمام المنتخب القطري صاحب الأرض، والمقررة يوم 14 من الشهر نفسه، منوهاً إلى أن حظوظ المنتخبات الثلاثة متساوية في الحصول على بطاقة التأهل المباشر، والتي يحصل عليها المنتخب صاحب المركز الأول.



وأوضح أن المنافس العماني من المنتخبات المحترمة، والمعروفة بمستواها الفني والبدني العالي، وبروحها القتالية، ويتشارك الطموح مع منتخبنا والمنتخب القطري، في حلم الوصول لنهائيات كأس العالم، خاصة وأن المنتخب العماني الوحيد بين المنتخبات الستة المشاركة في تصفيات الملحق الآسيوي، الذي لم يسبق له المشاركة في النسخ الماضية في تاريخ المونديال.

وأشاد ماجد حسن، بإيجابيات المعسكر الداخلي الحالي للمنتخب الوطني، والمقام في نادي ضباط شرطة دبي، استعداداً لخوض مباراتي الملحق، وأكد أن الجميع يتنافس من خلاله على نيل شرف تمثيل الدولة في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وأن الروح المعنوية والتفاؤل يسود بين الجميع، والكل لديه الإصرار على تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب، وإسعاد شعب الإمارات بحلم ننتظر تحقيقه منذ مشاركتنا في مونديال إيطاليا 1990.