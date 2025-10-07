مصر والجزائر يطرقان أبواب مونديال 2026





تقف كل من مصر والجزائر على أعتاب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي «الفراعنة» مع مضيفهم منتخب جيبوتي في الساعة الثامنة من مساء غد الأربعاء بتوقيت الإمارات، و«محاربو الصحراء» مع مضيفهم الصومال في الساعة الثامنة من مساء بعد غد الخميس، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية.

ويبدو أن تأهل كل من مصر والجزائر مسألة وقت، إذ يكفيهما الفوز للحاق بمنتخبي المغرب وتونس، واللذين نجحا في التأهل المباشر للمونديال في الجولة الماضية، وسط توقعات بزيادة عدد المنتخبات العربية المشاركة في المونديال المقبل، خاصة بعد زيادة عدد منتخبات المونديال من 32 إلى 48 منتخباً بدءاً من البطولة المقبلة.



وتملك مصر حظوظاً كبيرة لبلوغ المونديال للمرة الرابعة في تاريخها بعد 1934 و1990 و2018، عندما تحل ضيفة على منتخب جيبوتي المتواضع في مدينة الدار البيضاء المغربية المعتمدة أرضاً بيتية له، ويتصدر رجال المدرب حسام حسن، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط أمام بوركينا فاسو، المنافسة الوحيدة على البطاقة المباشرة، فيما تحتل جيبوتي المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة.

ويحتاج منتخب «الفراعنة» الذي يخوض المواجهة في غياب ثلة من لاعبيه المميزين في مقدمتهم جناح مانشستر سيتي عمر مرموش، إلى الفوز لحسم بطاقة المجموعة، ويسعى قائد «الفراعنة» محمد صلاح إلى وضع بداية موسمه المخيبة للآمال مع فريقه ليفربول خلفه واستعادة هويته في هز الشباك، بعدما سجل 3 أهداف فقط في 9 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، ويحتفظ صلاح بذكريات جميلة أمام جيبوتي، حيث سجل سوبر هاتريك في مواجهتها في الجولة الافتتاحية في القاهرة قبل عامين عندما فازت مصر بسداسية نظيفة.



ولا يختلف حال الجزائر عن مصر عندما تواجه الصومال على ملعب ميلود هدفي في وهران، كونها تحتاج إلى النقاط الثلاث لحسم بطاقة المجموعة السابعة التي تتصدرها بفارق 4 نقاط أمام مطاردتيها المباشرتين أوغندا وموزامبيق.

وستعرف صفوف منتخب «محاربو الصحراء» وجوهاً جديدة في تشكيلته أبرزها حارس مرمى غرناطة الإسباني لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، وظهير هيلاس فيرونا الإيطالي رفيق بلغالي، ومدافع نيس الفرنسي سمير شرقي وظهير باري الإيطالي مهدي دورفال.

كما تملك منتخبات السنغال وكوت ديفوار وغانا، فرصة حسم تأهلها أيضاً، حيث تحتاج إلى الفوز لكن شرط تعثر الملاحقين، حيث يتأهل من القارة الأفريقية 9 منتخبات بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم، فيما سيعبر منتخب أفريقي واحد للملحق.