«الأبيض» يترقب مواجهة عُمان وقطر



يتطلع منتخبا عُمان وقطر، إلى تحقيق انطلاقة قوية عندما يتواجهان في الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت الإمارات، على إستاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2026، ووسط ترقب واهتمام كبير من جماهير الكرة الإماراتية قبل أن يخوض «الأبيض» أولى مبارياته أمام نظيره العماني السبت المقبل، خاصة في ظل وجود بطاقة تأهل مباشرة واحدة فقط عن المجموعة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، ما يعني دخول المنتخبات الثلاثة مواجهاتهم بعزيمة كبيرة لتقديم أداء يؤكد طموحهم في المنافسة.



ويسعى المنتخب العُماني إلى تحقيق تأهل تاريخي لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، والذي ركّز منذ توليه المهمة في يوليو الماضي على تطوير التنظيم التكتيكي والانضباط الدفاعي للفريق، ويعوّل مجدداً على المهاجم عصام الصبحي لقيادة الخط الأمامي، إذ يعيش اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، فترة مميزة بعد تسجيله 3 أهداف في آخر 4 مباريات مع المنتخب، كما أحرز الصبحي، ثنائية في آخر مواجهة أمام قطر، وهي المباراة التي انتهت بفوز عُمان 2-1 في كأس الخليج 2024، ما يمنح المنتخب دافعاً معنوياً كبيراً قبل هذه المواجهة.



وفي المقابل، لا يزال المنتخب القطري بقيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، يبحث عن ثبات المستوى، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط في 4 مباريات منذ توليه القيادة الفنية في مايو الماضي، ورغم البداية المتباينة التي شملت خسارتين وديتين أمام لبنان بهدف دون مقابل، وروسيا 1-4، وتعادلاً مع البحرين 2-2، فإن المنتخب القطري يدرك صعوبة المهمة أمام خصم يمتلك سجلاً متقارباً في المواجهات الأخيرة بين المنتخبين، حيث انتهت 3 لقاءات سابقة بفوز لكل منهما وتعادل واحد، وسيعتمد لوبيتيغي على المهاجم المعز علي لتسجيل الأهداف، إلى جانب أكرم عفيف الذي يُعدّ مصدر الإبداع الهجومي وصانع اللعب الأبرز، مع تطلع المنتخب القطري لتقديم أداء مقنع في أولى مبارياته ضمن المجموعة.



وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث تلتقي الإمارات مع عُمان، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل لقاء قطر مع الإمارات، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.