السعودية وإندونيسيا ومواجهة ثالثة مرتقبة في التصفيات الآسيوية للمونديال



يتقابل منتخبا السعودية وإندونيسيا على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الساعة التاسعة والربع من مساء غد الأربعاء، بمواجهة لا تقبل الخطأ من المنتخبين الساعيين للحصول على بطاقة التأهل المباشر للمجموعة الثانية، التي تضم أيضاً المنتخب العراقي، وذلك ضمن تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وستكون المواجهة المرتقبة لقاء متجدداً بين خصمين، يعرفان بعضهما بعضاً جيداً، إذ سبق أن التقيا مرتين في المجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية، حيث حققت إندونيسيا فوزاً، وتعادلاً أمام المنتخب السعودي.

وكان استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية قد استضاف مواجهة الفريقين في سبتمبر 2024، عندما تعادل المنتخبان 1-1 تحت قيادة المدرب السابق شين تاي-يونغ، قبل أن يحسم المنتخب الإندونيسي اللقاء الثاني بعد شهر واحد بالفوز بهدفين نظيفين، بفضل ثنائية مارسيلينو فيردينان.



ومن جانبه يدخل المنتخب السعودي، بقيادة المدرب الفرنسي هيرف رينار، المواجهة بطموح التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، مستفيداً من خبرة مدربه، الذي قاد الفريق في كأس العالم بقطر 2022.

وخاض «الأخضر» السعودي مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي الماضية، وفاز في الأولى على مقدونيا الشمالية 2-1، وتعادل في الثانية مع التشيك 1-1، وشهدت المباراتان تألق المهاجم عبد الله الحمدان، الذي سجل في كلتا المواجهتين،

أما المنتخب الإندونيسي بقيادة المدرب الهولندي باتريك كلويفرت فواصل استعداداته من خلال مباراتين في التوقف الدولي، خلال سبتمبر الماضي، حيث تعادل مع لبنان سلبياً، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على الصين تايبيه 6-0، ليؤكد جاهزيته لخوض الملحق بروح عالية وطموح كبير.



ورغم إقراره بأفضلية السعودية من حيث الخبرة فإن كلويفرت يؤمن بقدرة فريقه على صناعة المفاجأة بقوله: «نحن نعرف من هي الفرق الكبرى في كرة القدم، ولكن الأهم الآن هو ما يحدث داخل الملعب، ويجب أن نكون مركزين وحاسمين، خصوصاً في الكرات الثابتة، إذا أردنا تحقيق ما نطمح إليه».

ويشهد اللقاء عودة لاعب الوسط مارك كلوك إلى صفوف المنتخب الإندونيسي، فيما يراقب الجهاز الفني الحالة البدنية لكل من الحارس مارتن بايس، والمهاجم، أولي روميني، قبل اتخاذ القرار بشأن مشاركتهما الأساسية.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي منتخب العراق مع إندونيسيا، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل لقاء السعودية مع العراق، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.