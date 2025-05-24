العين يهزم النصر قبل مغامرة مونديال الأندية بأمريكا

دبي – عدنان الغربي، أبوظبي-محمد صادق، الفجيرة- محمد فضل

حقق فريق العين فوزاً معنوياً على النصر بثنائية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما مساء أمس، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة أنهى الزعيم موسمه في المركز الخامس بـ 44 نقطة، مقابل 38 نقطة للنصر.

ويلعب «الزعيم» في المجموعة السابعة، مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد البيضاوي المغربي.

ويغادر العين الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقررة بين 14 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالعودة إلى مباراة النصر، فقد فرض فيها العين إيقاعه مبكراً، مستفيداً من الغيابات المؤثرة التي شهدتها تشكيلة النصر، ولم ينتظر طويلاً حتى نجح مهاجمه المتألق كودجو لابا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء منحها الحكم للزعيم بعد العودة لتقنية «الفار».

وأضاف كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وحاول النصر تقليل الفارق وضغط بثقله على دفاع العين لكنه لم يخلق فرصاً حقيقية أمام مرمى خالد، باستثناء تسديدة واحدة من أقدام المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 37.

وواصل هجماته التي افتقدت إلى اللمسة الأخيرة، في المقابل تفوق العين في الاستحواذ على الكرة والانتشار الجيد ما مكنه من حسم نتيجة الشوط الأول بثنائية نظيفة.

في الشوط الثاني، كثف النصر محاولاته بحثاً عن التسجيل، وأشرك مدربه المهاجم المتألق عبدالله توري، وتحسّن أداء النصر مقارنة بالفترة الأولى رغم الخروج الاضطراري لعثمان بوسعيد بسبب الإصابة، ولعب البديل سالم السومحي ركلة حرة مباشرة في المرمى حولها خالد عيسى بصعوبة إلى الركنية.

ورد العين بهجمة خطرة قادها سفيان رحيمي الذي سدد الكرة في المرمى، لكن سمير مميشيفيتش نجح في إبعادها إلى الركنية، وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين حتى انتهاء المباراة بفوز الزعيم.

وتعد هذه المباراة الأخيرة في مشوار المدرب الهولندي ألفريد شرودر مع النصر بعد موسم متواضع للفريق، اكتفى خلاله بحصد لقب «السوبر الإماراتي القطري» بعد فوزه على قطر القطري 5 - 1، فيما خرج من كأس رئيس الدولة من دور الـ16، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من ربع النهائي، ومن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية.

على جانب آخر، تستكمل مباريات الجولة الـ 26 الأخيرة، اليوم بمباراتين، في الأولى يستقبل فريق بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، فريق اتحاد كلباء، في مواجهة من أجل تحسين المراكز.

ويبحث بني ياس الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة عن إنهاء الموسم بفوز غائب في آخر 9 جولات من الدوري لم يعرف خلالها الفريق طعم الانتصار، وإذا أراد بني ياس إنهاء موسمه المخيب في مركز أفضل من المركز الثاني عشر فرغم أنه مطالب بالفوز لكنه في الوقت نفسه ينتظر تعثر أحد الفريقين؛ البطائح أو عجمان للقفز إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، من جهته، يسعى كلباء إلى تعويض جماهيره خسارة نقاط مباراته الماضية أمام النصر 2 - 3، فضلاً عن التقدم نحو المركز الثامن، ويملك كلباء 31 نقطة أبقت الفريق في المركز التاسع.

في اللقاء الثاني، يتطلع فريقا دبا الحصن والعروبة الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى لوداع دوري للمحترفين في أحسن صورة، بلقاء الديربي على ملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان في تمام الساعة السادسة و 10 دقائق مساءً، واللقاء يدخل في إطار المنافسة الودية بعد هبوط الفريقين.