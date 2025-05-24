«الأبيض» يترقب قرعة كأس العرب والجوائز 36.5 مليون دولار

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن المنتخبات المشاركة في النسخة 11 من كأس العرب 2025، وستكون النسخة الثانية التي تنظّم تحت رعاية «فيفا»، بعد أن كانت النسخ السابقة تُدار من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتحتضن قطر بطولة كأس العرب للمرة الثالثة في تاريخها، بعد استضافتها نسختي 1998 و2021، وستقام المنافسات في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وسيكون منتخبنا الوطني الأول، ضمن المنتخبات المتأهلة مباشرة للمشاركة في دور المجموعات للبطولة، والتي ستجرى مراسم قرعة مبارياتها غداً الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وينضم «الأبيض» إلى المنتخبات المتأهلة مباشرة لدور مجموعات البطولة، إلى جانب منتخبات العراق، الأردن، قطر، السعودية، الجزائر، مصر، والمغرب وتونس، وذلك بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وهناك 7 منتخبات متبقية، فسيتم تحديدها من خلال تصفيات تُقام في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر المقبل، بمشاركة 14 منتخباً، وتقام بنظام مباراة واحدة في العاصمة القطرية الدوحة، وهي منتخبات البحرين، الكويت، لبنان، عمان، فلسطين، سوريا، اليمن، جزر القمر، جيبوتي، ليبيا، موريتانيا، الصومال، جنوب السودان والسودان.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب، أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، بما يمثل معياراً جديداً ويضع كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات العالمية.