الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي: رونالدو «سيد الانضباط»



أكد الإيطالي جويدو فينغا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي أن إدارة نجم بحجم كريستيانو رونالدو داخل الفريق ليست عملية صعبة في ظل ما يتميز به من انضباط والتزام في كل نواحي الحياة الاحترافية للاعب كرة القدم، ووصف فينغا رونالدو بسيد الانضباط والالتزام بالغذاء الصحي، وأنه على كل لاعب أن يقتدي به، مشيراً إلى أن نجم النصر السعودي يعد أكثر رجل شهرة على كوكب الأرض.



وأوضح فينغا أنه نظرياً تبدو عملية إدارة لاعب مثل كريستيانو معقدة نوعاً ما خاصة من الناحية التجارية والشهرة لكن بالنسبة له، كانت تجربة جيدة لمدة موسمين، وقال: «علاقتنا جيدة قائمة على الاحترام المتبادل، لذا كانت تجربة رائعة معه». وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في يناير 2023، وهو مستمر مع الفريق حتى 2027 بعدما جدد عقده لمدة عامين الصيف الماضي.



وشدد فينغا في تصريحات لـ «البيان» على ضرورة تأسيس هيكل إداري قوي وكفء داخل النادي، وأنه لا يمكن حصد البطولات من دون التنظيم الإداري، وقال: لم أرَ قط نادياً يتوسع دون وجود تنظيم قوي يدعمه، ربما يمكنك أن تفوز بإنفاق أموال طائلة ولكن حتى لو أنفقت المال إذا لم يكن هناك تنظيم قوي يدعم النادي فلن يستمر هذا النجاح.



وأكد الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي قدرة أندية دبي على الوصول إلى مستويات عالمية في مجال كرة القدم، وقال: دبي لديها إمكانات قوية لأن الأرقام الموجودة من حيث الأسواق والمواهب التي يمكن تطويرها يمكن أن تظهر بوضوح أن دبي يمكن أن تصل إلى أحد مستويات عالمية لكننا نحتاج إلى تنظيم، وقبل كل شيء، الإدارة، فهي الشرط الأساسي لتغيير هذا الوضع. وأكد فينغا، الذي يعمل في الإدارة الرياضية منذ أكثر من ربع قرن أن الإصلاح الإداري يعد الوسيلة المُثلى لتحقيق نجاحات رياضية دائمة على المدى البعيد.





