ديشان ينتظر رأي «الدكتور» في إصابة مبابي



أكد ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أنه ينتظر رأي الجهاز الطبي حول إصابة نجم الفريق وقائده، كيليان مبابي، في الكاحل، وذلك قبل مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم. وخرج مبابي في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها فريقه ريال مدريد على فياريال 3- 1، أول أمس السبت، وذلك بعد لحظات من تسجيله الهدف الثالث لفريقه، حيث جلس وهو يمسك بكاحله الأيمن ثم غادر الملعب ببطء بدون مساعدة.



وأضاف ديشان: «ليس لدي معلومات أخرى في الوقت الحالي، سنتحدث في حال حدوث أي جديد، بغض النظر عن اللاعب والنادي الذي ينتمي إليه». وتابع: «لقد تحدثت معه لديه مشكلة صغيرة لكنها ليست خطيرة وإلا لم يكن ليأتي اليوم، سيستغرق وقتاً مع الجهاز الطبي لنرى كيف تسير الأمور».

وتستضيف فرنسا منتخب أذربيجان، الجمعة المقبل، في ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس ثم سيسافر إلى ريكيافيك عاصمة أيسلندا لمواجهة منتخبها الاثنين، ويتصدر الفريق المجموعة الرابعة بالتصفيات بعد فوزه بأول مباراتين.