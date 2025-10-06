المحرق يحافظ على قمة البحرين.. وصدارة ثلاثية في العراق



واصل المحرّق بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في الدوري البحريني الممتاز، بعدما حقّق فوزاً جديداً على نادي البحرين، بينما تقاسم 3 أندية الصدارة في جدول الترتيب في الدوري العراقي، وحافظ كلّ من العهد والنجمة، على سجلّهما المثالي في الدوري اللبناني. وفاز المحرّق على فريق البحرين بهدفين دون مقابل، ليحافظ على صدارته للدوري البحريني الممتاز، بفارق نقطتين، ورفع حامل اللقب رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، ليواصل بدايته القوية هذا الموسم.

وحقق الرفاع والمالكية انتصارين مميّزين، ليقتسما المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بعدما تفوّق الرفاع على البديع بثلاثية نظيفة، في حين تغلّب المالكية على الخالدية بنتيجة 3-1، وفاز الأهلي على النجمة 4-2، وانتهت مباراتا الحدّ مع سترة، والشباب مع عالي، بالتعادل السلبي.



وفي العراق، انضمّ ديالى إلى كلٍّ من أربيل والغراف في صدارة الدوري، بعد تعادله 2-2 مع الموصل، ورفع ديالى رصيده إلى 10 نقاط، ليشارك الصدارة مع منافسَيه، ويتقدّم أربيل بفارق الأهداف.

وحقّق أربيل فوزاً ثميناً على الكرمة بنتيجة 2-1، فيما انتهت مواجهة الغراف مع القاسم بالتعادل السلبي، أما حامل اللقب، الشرطة، فواصل سلسلة انتصاراته، بتحقيق فوزه الثالث توالياً، وجاء هذه المرة على حساب الكهرباء، بنتيجة 1-0، ليبقى قريباً من فرق الصدارة.



فيما فاز القوة الجوية على الزوراء 2-0، وتغلّب بغداد على نفط ميسان 4-1، والميناء على النجف 4-2، وتفوّق زاخو على نوروز 4-0، وحقّق الطلبة الفوز على دهوك 2-1، وتعادل الكرخ مع النفط 2-2.

وفي لبنان، حافظ العهد والنجمة على سجلهما المثالي في الدوري اللبناني الممتاز، بتحقيق انتصارين جديدين، وتغلّب العهد على جويا 1-0، ليحتلّ الصدارة بفارق الأهداف، فيما فاز النجمة على شباب الساحل بنتيجة 3-1، ليواصل الضغط على المتصدر.

أما حامل اللقب، الأنصار، فحقق فوزاً مهماً على الراسينغ بيروت 2-0، ليبقى على بُعد 3 نقاط من ثنائي الصدارة، بينما تغلّب برج على التضامن صور 3-1، وتعادل الصفاء مع الحكمة سلباً، وانتهت مواجهة المبرة والرياضي العباسية بالتعادل 1-1.