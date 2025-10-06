سرقة جواز السفر تؤخر انضمام الهولندي ديباي لـ«الطواحين»



أكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن ممفيس ديباي الهداف التاريخي لمنتخب «الطواحين»، سيتأخر في الانضمام إلى المعسكر التدريبي، استعداداً لمباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما أوضح أن جواز سفره سُرق في البرازيل، حيث يلعب في صفوف نادي كورينثيانز. وحطم ديباي «31 عاماً»، الرقم القياسي المسجل باسم روبن فان بيرسي، عندما أحرز هدفين في فوز هولندا 3-2 على مضيفتها ليتوانيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 52 هدفاً مع منتخب بلاده. لكنه قد يغيب عن مواجهة مالطا الخميس المقبل، عندما من المتوقع أن يحكم منتخب هولندا قبضته على صدارة المجموعة.



وقال الاتحاد الهولندي: سينضم ممفيس ديباي إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي في وقت لاحق، أبلغنا اللاعب بسرقة جواز سفره، ما منعه من اللحاق برحلته المقررة من البرازيل، ويبذل قصارى جهده للسفر إلى هولندا في أقرب وقت ممكن، لذا، من المتوقع أن ينضم إلى صفوف المنتخب قريباً، هذا أمر مؤسف، بالنسبة لممفيس أولاً، وكذلك بالنسبة لنا، من الطبيعي أن نرغب في بدء الاستعدادات الدولية بتشكيلة كاملة. وسيحل المنتخب الهولندي ضيفاً على فنلندا الأحد المقبل. بعدما جمع عشر نقاط من أربع مباريات، متقدماً بفارق الأهداف على بولندا، التي لعبت خمس مباريات.