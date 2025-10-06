الاتحاد الآسيوي: الأندية الإماراتية تواصل الإبهار في النخبة



أثنى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على نتائج ومستويات أندية الإمارات في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وأكد أن أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة، تواصل الإبهار في النسخة الحالية من البطولة، بعدما أنهت الجولة الثانية وفي رصيدها 4 نقاط لكل منها، لتؤكد بداياتها الإيجابية القوية.

وأشار الاتحاد إلى أن شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، حقق النتيجة الأبرز في الجولة الثانية بالفوز بهدف دون مقابل على مضيفه الاتحاد السعودي، فيما خطف الشارقة نقطة ثمينة من السد القطري خارج أرضه بالتعادل 1-1، كما عاد الوحدة بنقطة مهمة من مواجهة تراكتور الإيراني بالتعادل السلبي.

ونوه الاتحاد القاري، إلى أن الوصل كان الفريق الإماراتي الوحيد الذي تأهل إلى الأدوار الإقصائية في الموسم الماضي، وإلى أنه في حال حافظت الأندية الثلاثة شباب الأهلي والشارقة والوحدة، على استقرارها الفني الحالي، فسيكون من الصعب على بقية فرق الغرب إيقافها.



واستعرض الاتحاد الآسيوي بقية مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أنها كانت على قدر التوقعات، واستمتع عشاق كرة القدم بمهرجان كروي امتد عبر القارة من خلال 12 مباراة قدّمت كل شيء، مشيراً إلى أن الهلال السعودي وفيسيل كوبي الياباني، الفريقان الوحيدان اللذان لا يزالان يحافظان على العلامة الكاملة، بعدما رسما مبكراً ملامح المنافسة على بطاقات دور الـ16.

وأوضح أن ما جعل انتصارهما أكثر تميزاً، هو الروح القتالية العالية، إذ تمكّن الهلال من حسم مواجهة ناساف الأوزبكي 3-2، رغم نجاح الأخير في إدراك التعادل مرتين، أما فيسيل كوبي، فخطف الفوز على ملبورن سيتي الأسترالي بطريقة درامية، حين سجّل كويا يوروكي هدف الانتصار في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، منوهاً إلى أنه برصيد 6 نقاط لكل منهما، تبدو حظوظ الفريقين قوية للعبور إلى الأدوار الإقصائية.



فيما استغرق أولسان اتش دي الكوري الجنوبي، 6 جولات كاملة ليسجل انتصاره الأول في الموسم الماضي، والذي كان نقاطه الوحيدة، لكن بطل آسيا مرتين حصد هذا الموسم بالفعل فوزاً وتعادلاً في أول جولتين، ويأتي تألقه القاري في تناقض واضح مع نتائجه المحلية، ومع تبقّي 4 جولات في دور المجموعات قبل فترة التوقف، أكد المدرب شين تاي-يونغ أن تركيزه ينصب على إبقاء أولسان في جاهزية عالية استعداداً لاحتمال حدوث تغييرات في صفوف الفريق، وربما يكون وصول لاعبين جدد حافزاً يدفع أولسان نحو لقب قاري ثالث.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن نتائج الجولة الثانية تبشر بأنّ سباق التأهل سيكون شديد التنافسية، حيث كان نادي سيؤول الفريق الوحيد الذي حقق فوزاً كبيراً بعد تفوقه 3-0 على بوريرام يونايتد التايلاندي، أما الغرافة القطري، فتغلب على الشرطة العراقي 2-0، في حين انتهت 4 مباريات أخرى بفارق هدف وحيد.



وأوضح أن الأهم أنّ 6 مباريات انتهت بالتعادل، ما يمنح الفرق المتعثرة في بداية مشوارها فرصة جديدة لإحياء آمالها، مع تأهل أفضل 8 فرق من كل منطقة إلى دور الـ16، وأنه في الوقت الذي يتصدر فيه الهلال ترتيب منطقة الغرب، يحتل الأهلي السعودي حامل اللقب، المركز الثاني، ويقبع الاتحاد ثالث ممثلي السعودية في المركز 11 بعد خسارتين متتاليتين.

وأرجع حسن خليفة مشاكل الاتحاد بطل دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي، بسبب ما يمر به فريقه، إلى تعثرات البداية المبكرة للموسم، ولكن المدرب الجديد يدرك تماماً أنّ الاتحاد يجب أن يبدأ استعادة مستواه سريعاً، بدءاً من المواجهة أمام الشرطة العراقي يوم 20 أكتوبر الجاري، إذا أراد الإبقاء على آماله في التأهل.