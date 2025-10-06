الصحافة الإنجليزية تكشف سبب استبعاد مرموش من «الفراعنة»



أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر «الفراعنة»، قائمة المنتخب المختارة لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، في تصفيات المجموعة الأولى الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وشهدت القائمة عودة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز، بعد فترة من غياب طويلة، فيما تم استبعاد محمد ربيعة مدافع سموحة، واستبعاد عمر مرموش نجم مانشستر سيتي للإصابة.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد كشفت في وقت سابق أن مرموش، يغيب عن المشاركة في تدريبات ومباريات ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب إصابة يعاني منها في أربطة الركبة، وتعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وتوقعت الصحافة الإنجليزية عودته يوم 18 أكتوبر الجاري، في مباراة السيتي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي.



وضمت القائمة في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، وعبدالعزيز البلعوطي، والدفاع محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، محمد حمدي وأحمد نبيل «كوكا»، وفي الوسط مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، أحمد سيد «زيزو»، تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي ومحمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد وأسامة فيصل.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويأتي منتخب جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط، ويكفي «الفراعنة» الفوز أمام جيبوتي في المباراة التي ستجمعهما في المغرب، من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.



وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في إيطالي عامي 1934 و1990، وفي روسيا عام 2018، مع العلم أن منتخبا المغرب وتونس، تأهلا رسمياً إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم المقاعد التسعة الأفريقية المؤهلة مباشرة إلى المونديال، فيما تتنافس أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.