نيكولاس خيمينيز: «الأبيض» يسير على الطريق الصحيح للمونديال



أكد نيكولاس خيمينيز لاعب منتخبنا الوطني الأول ونادي الوصل، أن «الأبيض» يسير على الطريق الصحيح، ويظهر ذلك من خلال الروح المعنوية والقتالية التي تجمع بين اللاعبين خلال المعسكر الداخلي المقام حالياً في نادي ضباط شرطة دبي، استعداداً لخوض مباراتي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، ضمن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وشدد على أن منتخبنا الوطني يملك الجودة، واللاعبين المميزين ما يجعله قادراً على مواجهة أقوى المنافسين، مشيراً إلى أنه رغم عدم مواجهته سابقاً للمنتخب العماني، لكنه يعرف جيداً مدى قدرات المنافس «الأحمر»، وإلى أنه متحمس للغاية للمشاركة في تلك المباراة، وتقديم كل ما لديه من جهد على أرض المستطيل الأخضر، وتمنى أن يسهم ذلك في تحقيق «الأبيض» لنقاط المباراة كاملة.



وأوضح أن جميع عناصر المنتخب الوطني وصلت إلى كامل الجاهزية الفنية والبدنية، ويعيشون حالة من المعنويات العالية والتفاؤل بالقدرة على تحقيق حلم وطموح الشعب الإماراتي، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب سنوات طويلة، وأعرب في النهاية عن اعتقاده بأن المنتخب الوطني قادراً على تحقيق هذا الحلم، والعودة من قطر ببطاقة المشاركة في المونديال المقرر العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.