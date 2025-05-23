غاتوزو يودع فريقه الكرواتي استعداداً لتجربة جديدة في «دورينا»



يستعد الإيطالي جينارو غاتوزو لتوديع فريقه هايدوك سبليت، الأحد، بنهاية الجولة الأخيرة للدوري الكرواتي، التي يلتقي فيها هايدوك مع شيبينيك، وذلك استعداداً لخوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي وفقاً لبعض المصادر.

ويحتل هايدوك المركز الثالث في جدول الترتيب بـ60 نقطة بفارق الأهداف عن رييكا صاحب المركز الثاني ونقطتين عن المتصدر دينامو زغرب، ويملك غاتوزو فرصة لتحقيق اللقب في حال تعثر منافسيه في الجولة الأخيرة.

وبالرغم من تبقي سنة إضافية في عقده، قرر المدرب الإيطالي الرحيل عن الفريق الكرواتي، في الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر لـ«البيان» أنه أحد الخيارات المطروحة بقوة لقيادة النصر في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الهولندي ألفريد شرودر، في انتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة، حيث تسعى إدارة العميد لغلق ملف المدرب للتركيز على تحضيرات الموسم الجديد.

وقال غاتوزو في تصريحات تناقلتها العديد من المواقع الرياضية: ربما تكون هذه مباراتي الأخيرة في ملعب بوليود، لا يزال عقدي سارياً، لكننا نعمل على رحيلي بنهاية الموسم، مكافأة نهاية الخدمة؟ لن أقبلها لأنني لا أستحقها. سآخذ فقط ما هو حقي، فالمال لم يكن يوماً من أولوياتي أو أهم شيء بالنسبة لي.

وأضاف: هايدوك هنا أسلوب حياة تشعر بالفخر الذي يحملونه، وأنا سعيد بتدريب نادٍ بهذا القدر من الأهمية، أتفهم خيبة أملهم لأننا كنا قريبين من تحقيق حلمنا، ولا يسعني إلا أن أتخيل شعورهم الآن. إنهم يستحقون المزيد، وآمل أن أودعهم بفوز في الجولة الأخيرة.