فيصل خليل: كوزمين يعرف لاعبي «الأبيض» أكثر من مدربي أنديتهم

المدرب الروماني الأنسب و«الأبيض» لا يحتاج تغييرات جذرية





أكد فيصل خليل، نجم منتخبنا الوطني وشباب الأهلي سابقاً، أنه لا يوجد مدرب يناسب «الأبيض» في الوقت الحالي أكثر من الروماني أولاريو كوزمين، نظراً للسنوات الطويلة التي قضاها في العمل في الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أنه يعرف لاعبي الدوري أكثر من مدربيهم في أنديتهم، وقال: «من الطبيعي أن يكون كوزمين المدرب الأنسب لمنتخبنا، لما يملكه من خبرة واسعة عن الكرة الإماراتية وجميع اللاعبين، تعيينه في هذا الوقت أحسن خطوة خطاها اتحاد الكرة».

ويستعد منتخبنا الوطني بخوض مباراتين مهمتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ضد أوزبكستان وقيرغيزستان 5 و10 يونيو المقبل بقيادة مدربه الجديد أولاريو كوزمين.

وأوضح فيصل خليل أن تعيين كوزمين على رأس المنتخب جاء متأخراً جداً، حيث كان على الاتحاد التعاقد معه حتى قبل التصفيات، خاصة أنه المدرب الأكثر نجاحاً في الكرة الإماراتية التي قاد فيها أقوى الأندية في دورينا من العين إلى شباب الأهلي والشارقة، وهي الأندية التي تشكل العمود الفقري للمنتخب الوطني، وقال: «نعم، تأخرنا كثيراً، ولكن لا نريد التحدث عن الماضي، نحن مقبلون على استحقاقات مهمة، ونتطلع لتحقيق الفوز على أوزبكستان وقيرغيزستان في المباراتين المقبلتين، ما يجب أن نفعله في الوقت الحالي دعم المنتخب، ونترك الماضي جانباً، طالما أن هناك فرصة للتأهل إلى كأس العالم».

وصرح مهاجم منتخبنا السابق أن كوزمين يمتلك خيارات أكثر، بما أن هناك المزيد من اللاعبين الذين أصبحوا مؤهلين للانضمام إلى القائمة والمشاركة في المباريات الرسمية، وقال: «نعرف كوزمين جيداً، مستحيل أن يقوم باستدعاء لاعبين لا يلعبون مع أنديتهم، وبما أننا نخوض مباريات على مستوى عالٍ في آسيا، نحتاج إلى لاعبين مستمرين في الأداء، وقادرين على صنع الفارق».

خيار

وأشار فيصل خليل إلى أن كوزمين لا يستطيع إحداث تغيير شامل في المنتخب في الوقت الحالي، لأنه يحتاج إلى التجانس، وقال: «أعتقد أن المدرب سيحاول الحفاظ على المجموعة نفسها مع إضافة بعض العناصر القادرة على تقديم الإضافة، لذا أقول للاعبين «شدوا حيلكم»، أنتم أمام فرصة للتأهل ولكتابة التاريخ، ولتحقيق حلم طال انتظاره، وأنتم قادرون على ذلك، المنتخب الذي استطاع الفوز على بطل آسيا بإمكانه الفوز على أوزبكستان وغيرها من المنتخبات الأخرى».

وأضاف: «واجبنا الآن أن ندعم اللاعبين ونمنحهم الثقة في أنفسهم، ونتمنى لهم التوفيق وأن يقدموا أفضل ما لديهم، ونحن واثقون أنه بالعمل وتقديم المزيد من التضحيات ستتحقق النتائج التي نتطلع إليها».

ومن خلال متابعته لمباريات الدوري، أكد فيصل خليل أن هناك أكثر من لاعب يستحقون الانضمام لقائمة «الأبيض» في الوقت الحالي مثل المدافع شاهين وماجد حسن وعلي صالح، وتابع قائلاً: «أتوقع أن كوزمين لن يضيف أكثر من 6 أو 7 لاعبين جدد، حتى يحافظ على المجموعة».

وكشف فيصل خليل أن منتخبنا الوطني مع مدربه البرتغالي السابق باولو بينتو كان في أمسّ الحاجة لمهاجم بحجم علي مبخوت الذي قدم الكثير للأبيض ومازال باستطاعته صنع الفارق في الهجوم نظراً لخبرته ووزنه داخل الفريق، وقال: «كنا نفتقد إلى مبخوت بوضوح، وجميعنا يعلم أنه كان مظلوماً في الفترة الأخيرة، خاصة أن حاجتنا كانت واضحة لخدماته في هجوم المنتخب، وهذا الموضوع تحدثنا فيه منذ نهائيات كأس آسيا».

وأضاف: «من خلال تجربتنا الطويلة في كرة القدم، يمكن أن تحدث بعض الخلافات أو الأخطاء التي يتوجب أن نحتويها من أجل مصلحة الفريق، ومن أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها».

وعن مسيرة فريقه السابق (شباب الأهلي) وتتويجه بلقب الدوري للمرة التاسعة، قال خليل: «قدم شباب الأهلي موسماً استثنائياً، لم يخسر إلا مباراة واحدة، وأرقامه تتحدث عنه، بالنسبة لي خرج بالعلامة الكاملة في الموسم حتى اللقب الذي خسره (كأس أديب) كان في المباراة النهائية أمام الجزيرة».