مانشستر سيتي يهزم برنتفورد.. وإيفرتون يلحق الهزيمة الأولى بكريستال بالاس



قاد هداف مانشستر سيتي النروجي إرلينغ هالاند فريقه إلى الفوز على مضيفه برنتفورد بتسجيله هدف المباراة الوحيد في ختام الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر. وجاء هدف هالاند وهو التاسع له هذا الموسم في الدوري في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية ليتصدر هالاند ترتيب الهدافين متقدما بفارق 3 أهداف عن مهاجم بورنموث الغاني أنطوان سيمينيو.



ويعد الهدف هو الأول أيضاً لهالاند على ملعب «جي تيك»، بعدما نجح في تسجيل في 22 ملعباً من أصل 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما الملعب الوحيد الذي فشل في التسجيل فيه فهو أنفيلد الخاص بنادي ليفربول.

كما ألحق إيفرتون أول هزيمة هذا الموسم بكريستال بالاس بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع. كان كريستال بالاس بطل كأس إنجلترا في مايو الماضي، الفريق الوحيد الذي لم يتلق الهزيمة هذا الموسم ودخل المباراة منتشياً بفوزه المتأخر على ليفربول 2-1 الأسبوع الماضي ملحقاً بالأخير هزيمته الأولى هذا الموسم. والخسارة هي الأولى لكريستال بالاس في 19 مباراة في مختلف المسابقات وتحديداً منذ سقوطه أمام نيوكاسل يونايتد 0-5 في 16 أبريل الماضي. وتغلب نيوكاسل على ضيفه نوتنغهام فوريست بهدفين نظيفين ليصبح مصير مدرب الأخير الأسترالي أنج بوستيكوغلو في مهب الريح بعد أقل من شهر على استلامه منصبه خلفاً للبرتغالي نونو أسبيريتو سانتو.



ومني فوريست بخسارته الثالثة في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، والخامسة في مختلف المسابقات بعد خروجه من كأس رابطة الأندية وسقوطه أمام ضيفه ميتجيلاند الدنماركي 2-3 الخميس في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». وكان نوتنغهام يحتل المركز العاشر عندما استلم الأسترالي تدريبه في سبتمبر، أما الآن فيحتل المركز السابع عشر.



وحقق أستون فيلا ثاني فوز له هذا الموسم بتغلبه على بيرنلي 2-1 سجلهما جناحه الهولندي دونييل مالن «25 و63» مقابل هدف للفرنسي ليسلي أوغوشوكوو «78». وتعادل ولفرهامبتون مع برايتون 1-1. سجل للأول حارس برايتون الهولندي بارت فيربروغن «21 خطأ في مرماه»، وللثاني المدافع الهولندي جان بول فان هاكه «86».