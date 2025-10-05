العين يحتكر جوائز رابطة المحترفين لشهر سبتمبر



أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر سبتمبر 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري، واحتكر مرشحو العين الألقاب الثلاثة. وحصل التوجولي لابا كودجو، على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري خلال شهر سبتمبر متفوقاً على كل من كريم البركاوي «الظفرة»، ومهند علي «دبا»، ودوسان تاديتش «الوحدة»، وأحمد نور الله «كلباء».



وتوج مهاجم «الزعيم» بجائزة أفضل لاعب لما قدمه من أداء مميز مع فريقه خلال شهر سبتمبر، حيث سجل 4 أهداف من 3 مباريات، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 7 أهداف.

وفاز خالد عيسى بجائزة أفضل حارس في سبتمبر، متفوقاً على الحارسين علي الحوسني «عجمان»، ومحمد علي «الوصل».



وتفوق حارس العين على نفسه في شهر سبتمبر ببطولة الدوري، ونجح في قيادة الزعيم لصدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفضل تصدياته والذود عن مرماه، وتحقيق 12 تصدياً ناجحاً منذ انطلاق الموسم وبفارق تصدٍ واحد عن علي الحوسني حارس عجمان. وحصد فلاديمير إيفيتش المدير الفني لفريق العين جائزة أفضل مدرب متفوقاً على الثنائي فوك رازوفيتش «كلباء»، ولويس كاسترو «الوصل». وتساوى إيفيتش مع رازوفيتش وكاسترو في عدد مرات الفوز والتعادل، حيث نجحا في تحقيق انتصارين وتعادل لكن حسم التصويت الجائزة لصالح مدرب «الزعيم».