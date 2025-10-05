رديف الشارقة يعوض إخفاقات الفريق الأول في «المحترفين»



نجح فريق الشارقة في التربع على صدارة دوري المحترفين تحت 23 عاماً بعد مرور 5 جولات، محققاً نتائج متميزة عوض بها إخفاقات الفريق الأول، الذي جاءت نتائجه في بطولة الدوري بعكس توقعات جماهيره، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط، دون أن يعكس ترتيبه قدرات الفريق وتاريخه في البطولة، وخصوصاً أنه بدأ مشوار الموسم الحالي، متوجاً بلقب النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا 2.وبات فريق الشباب يمثل بارقة أمل لجماهير النادي، التي وجدت فيه امتداداً للطموح والرغبة في العودة إلى منصات التتويج، في وقت يأمل فيه الجميع أن تنعكس هذه المستويات الإيجابية على أداء الفريق الأول في الجولات المقبلة من دوري المحترفين.



وقدم رديف الشارقة مستويات رائعة، عكست روحاً عالية وطموحاً كبيراً لدى لاعبيه، دون أن يعرف الخسارة، محققاً 4 انتصارات وتعادلاً واحداً ليجمع 13 نقطة تصدر بها جدول الترتيب بجدارة بفارق 3 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني، وسجل الفريق 11 هدفاً واستقبلت شباكه 7 أهداف، ليؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب البطولة، وسط أداء جماعي مميز قاده إلى الصدارة عن جدارة.



وخلال مشوار بطولة الرديف، سبق للشارقة الفوز باللقب مرة واحدة في موسم 2015-2016، ويسعى في النسخة الحالية لتحقيق لقبه الثاني في مشوار المنافسة التي شهدت تنظيم 16 نسخة سابقة، ويضم الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين الصغار الذين يشكلون قاعدة واعدة لمستقبل النادي، كما يحظى الفريق باهتمام كبير من الجهازين الإداري والفني، ويعد مرشحاً قوياً للمحافظة على صدارته والتتويج باللقب.