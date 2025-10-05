تألق «أزارو» في الدوري الإماراتي يقوده إلى «أسود الأطلس»



اختار الجهاز الفني للمنتخب المغربي الرديف وليد أزارو، مهاجم فريق عجمان، ضمن قائمة ضمت 30 لاعباً، للمشاركة في تحضيرات «أسود الأطلس» لبطولة كأس العرب المقامة بقطر ديسمبر المقبل، ويأتي استدعاء أزارو بعد المستويات اللافتة، التي ظل يقدمها مع «البرتقالي» في المواسم الماضية، والتي لفتت أنظار الجهاز الفني، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، الذي سبق له اللعب لـ«البرتقالي»، وتدريب نادي الإمارات قبل 4 سنوات، وذلك للمشاركة في مباراتين وديتين أمام منتخبي مصر والكويت يومي 9 و 14أكتوبر الجاري، تأهباً للبطولة، التي تحظى باهتمام كبير، وتشهد مشاركة 16 منتخباً.



ويخوض أزارو موسمه الحالي الخامس بقميص عجمان، في تجربة ناجحة، حيث شارك في 88 مباراة ببطولة الدوري، وسجل 36 هدفاً، كان آخرها هدف الفوز في شباك الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري، والذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. وأعرب أزارو عن فخره بالانضمام إلى صفوف «أسود الأطلس»، مؤكداً أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لكل لاعب، ذاكراً أنه سيعمل على أن يكون قدر المسؤولية، مقدماً شكره إلى نادي عجمان، الذي قاده إلى هذا الاختيار، وقال إن ما حققه من تألق يعود إلى مساندة زملائه في الفريق، وإدارة النادي، مشيداً بالأجواء الإيجابية، التي ساعدته على التطور والاستمرار في العطاء.