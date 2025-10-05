24 لاعباً في معسكر منتخبنا الأولمبي برأس الخيمة



أعلن اتحاد الكرة، عن قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي للمعسكر الداخلي المقرر في رأس الخيمة خلال الفترة من 6 إلى 14 أكـتوبر الجاري، تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي، وتضم 24 لاعباً ضمن تحضيرات «الأبيض» لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمقررة في السعودية من 6 إلى 25 يناير 2026. وتضم القائمة في حراسة المرمى، سعيد المقدمي، مرزوق البدواوي، وزايد عبدالله، وفي الدفاع، مبارك بن زامة، منصور صالح المنهالي، منصور البلوشي، يوسف المرزوقي، علي جمعة، ليونارد اميسيميكو، أحمد مال الله، وهزاع شهاب. وفي الوسط، سيف المنهالي، سولومون سوسو، عبدالله أحمد، حازم عباس، علي عبد العزيز، ومطر زعل، وفي الهجوم، غيث عبدالله، مايد الكأس، محمد جمعة، علي المعمري، محمد الحمادي، أحمد رائد، وخليفة خميس.



يذكر أن، قرعة البطولة الآسيوية كانت قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان الذي سبق له الفوز بلقب البطولة مرتين، وقطر وسوريا.

بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية المضيف، وفيتنام، الأردن، وقرغيزستان، والمجموعة الثالثة، منتخبات أوزبكستان، كوريا الجنوبية، إيران ولبنان، والمجموعة الرابعة، منتخبات العراق، أستراليا، تايلاند والصين.