140 يوماً من الصدارة تقود شباب الأهلي إلى لقب الدوري

يسدل الستار بعد غد “الأحد” على منافسات دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة المباريات المتبقية من الجولة الـ26 والأخيرة، التي ستشهد تتويج فريق شباب الأهلي بلقب لموسم الحالي، بعدما حسم اللقب رسمياً قبل ثلاث جولات من النهاية، وتحديداً منذ الجولة الـ23.

وشهدت بداية الموسم تناوباً على صدارة جدول الترتيب بين فريقي شباب الأهلي والشارقة، خاصة بعد المواجهة المباشرة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة، وانتهت بفوز شباب الأهلي بنتيجة 2-1، ليتصدر جدول الترتيب لأول مرة هذا الموسم، إلا أن الشارقة نجح في استعادة الصدارة في الجولة التاسعة، قبل أن تعود الأفضلية لصالح "شباب الأهلي" قبل نهاية الدور الأول بجولتين.

ومنذ الجولة الحادية عشرة، التي أقيمت في الخامس من يناير الماضي، انفرد شباب الأهلي بالصدارة، ونجح في الحفاظ عليها حتى نهاية المسابقة، ليؤكد جدارته باللقب بعدما وسع الفارق تدريجياً عن أقرب ملاحقيه، وفي مقدمتهم الشارقة.

وخلال 140 يوماً من الصدارة، أثبت شباب الأهلي تفوقه بحفاظه على المركز الأول بجدول الترتيب، محققاً 18 فوزاً حتى الآن، و6 تعادلات، وخسارة وحيدة فقط، وذلك قبل خوضه المواجهة الأخيرة أمام الجزيرة في الجولة الختامية.

وبهذا التتويج، يضيف شباب الأهلي لقباً جديداً إلى سجل إنجازاته في دوري المحترفين، رافعاً رصيده إلى 5 ألقاب، معادلاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم نادي العين، بينما يبلغ إجمالي بطولات الدوري التي حصدها شباب الأهلي 9 ألقاب.