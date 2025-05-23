الأندية العربية تفتح ملف التعاقدات استعداداً لمونديال الأندية

باشرت الأندية العربية المشاركة في النسخة المرتقبة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، خطواتها التعاقدية تمهيداً لخوض المنافسات العالمية التي يشارك فيها 32 فريقاً من مختلف قارات العالم، من بينها خمسة أندية عربية هي: العين، والأهلي المصري، والهلال السعودي، والوداد المغربي، والترجي التونسي.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن فتح فترة انتقالات استثنائية للفرق المشاركة تمتد من 1 إلى 10 يونيو المقبل، تتيح للأندية تسجيل لاعبين جدد ضمن قوائمها الرسمية قبل انطلاق البطولة، إلى جانب فترة تسجيل ثانية بعد مرحلة المجموعات خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، شريطة أن تكون التعاقدات قد أُنجزت من خلال إحدى نوافذ القيد المعتمدة.

ويُعد النادي الأهلي المصري من أكثر الأندية العربية نشاطاً حتى الآن، حيث أعلن عن ضم عدد من اللاعبين البارزين، من بينهم الدولي محمود حسن “تريزيجيه”، وحمدي فتحي المعار من نادي الوكرة القطري، والسلوفيني نيجك جراديشار، إلى جانب السعي لعودة أليو ديانج وأحمد عبد القادر من الإعارة، فضلاً عن التعاقد مع الثلاثي المغربي أشرف بن شرقي، وأشرف داري، ويحيى عطية الله، مع تقارير تشير إلى اقتراب التعاقد مع أحمد سيد “زيزو” من نادي الزمالك.

وفي المقابل، ارتبط اسم نادي العين بعدد من الأسماء، أبرزها حسين رحيمي، ويحيى بن خالق من الدوري المغربي، ورامي ربيعة لاعب الأهلي المصري، من دون الإعلان حتى الآن عن صفقات رسمية.

أما الهلال السعودي، فقد جدد عقد نجمه الدولي سالم الدوسري حتى عام 2027، دون الكشف عن تعاقدات إضافية حتى الآن.

وعلى الساحة المغربية، يرتبط نادي الوداد بعدد من اللاعبين من بينهم ستيفان عزيز من بوركينا فاسو، وأسامة تيرغالين، ونور الدين أمرابط، فيما يجري الترجي التونسي مفاوضات مع المدافع ديلان برون لاعب ساليرنيتانا الإيطالي، والحارس معز الحاج علي لاعب الاتحاد المنستيري، لتعزيز صفوفه قبل انطلاق البطولة.

وتواصل الأندية العربية تحضيراتها بوتيرة متسارعة في إطار تطلعها لتقديم مستويات مشرفة تمثّل الكرة العربية في هذا الحدث العالمي الكبير.