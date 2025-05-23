صلاح يؤكد تصميمه على صنع التاريخ



أكد محمد صلاح نجم ليفربول، أنه عازم على كتابة التاريخ، بعدما توج الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة كتاب كرة القدم للمرة الثالثة لدوره المتميز في مساعدة ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتاج صلاح إلى المساهمة بهدفين في المباراة الأخيرة لليفربول على أرضه ضد كريستال بالاس غدا الأحد، لتسجيل رقم قياسي في المسابقة.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، إلى أن صلاح حقق بالفعل أفضل حصيلة في حملة مكونة من 38 مباراة، لكنه يستطيع تجاوز حصيلة 47 مباراة، والتي يحملها حاليًا آندي كول وآلان شيرر، ونوهت إلى أن اللاعب حقق أرقامًا مذهلة في موسم مكون من 42 مباراة، ووصل كول إلى هذا العدد مع نيوكاسل يونايتد في موسم 1993-1994، وقام شيرر بتقليده بعد 12 شهرًا عندما قاد بلاكبيرن روفرز إلى اللقب.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح يتطلع بالفعل إلى المستقبل، وربما يتفوق على تييري هنري، اللاعب الوحيد الآخر الذي فاز بجائزة رابطة كتاب كرة القدم 3 مرات، وأن صلاح خصص وقتا من استعداداته لاستلام الكأس في فندق لاند مارك شخصيًا، كما فعلت أليسيو روسو، مهاجمة أرسنال التي ستحاول مساعدة فريقها اليوم السبت، على الفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات في لشبونة.

وقال صلاح الذي سبق وأن نال هذه الجائزة في عامي 2018 و2022: «الفوز بهذه الجائزة يعني الكثير، ومن المذهل رؤية هذه الأسماء، وهذا أمرٌ مميزٌ للغاية. أنا هنا لأننا فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكان لي هذا التأثير على الفريق، وبصراحة، يوم فوزنا باللقب ضد توتنهام، لم أشعر بمثل هذه السعادة قط، وكانت احتفالاتنا به مذهلة، لكنني أرغب في تسجيل أكبر عدد من الأهداف وتمريرها بتمريرات حاسمة».

وأضاف في تصريحات نقلتها الصحيفة الإنجليزية: «تساءلتُ في بداية الموسم كيف سنحقق ذلك، بعدما رحل مدربٌ جيدٌ ولاعبون رائعون، وتساءلتُ إن كنا سنتمكن من تكرار ذلك، ولكننا عملنا بجدٍّ وقمنا بعملنا على أكمل وجه، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ومدرب ممتاز، وبدأنا الموسم بشكل جيد، وواصلنا المشوار للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وآمل أن أعود إلى هنا الموسم المقبل، وأريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى».

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح تسلم الجائزة من إيان راش، الهداف التاريخي لليفربول، وإلى أن البعض يرى أن حصيلة أهدافه البالغة 346 هدفاً سوف تتعرض لضغوط بما في ذلك راش نفسه، والذي قال: «من يدري ما قد يحدث خلال العامين المقبلين»، ولكن من المرجح أن يكون هذا الرقم بعيداً للغاية، وقال صلاح، الذي تربطه علاقة وثيقة بالويلزي: «قلت لهذا الرجل، هل كنت تلعب كرة القدم عندما كانت 5 ضد 5 أو 6 ضد 6، وما فعله كان مذهلاً، وأعتقد أن سجله سيبقى خالداً».