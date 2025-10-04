كوزمين: لم أستقر بشكل نهائي على قائمة «الأبيض» للملحق الآسيوي للمونديال



أكد الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول، أن ملامح القائمة النهائية لعناصر المنتخب المشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 باتت واضحة بالنسبة إليه، لكنه لم يستقر بشكل نهائي عليها، مشيراً إلى أنه فضل ترك المجال أمام اللاعبين للتنافس فيما بينهم خلال الأيام المتبقية قبل السفر إلى قطر، ليتم اختيار الأفضل والأكثر جاهزية.

ودعا الجماهير ووسائل الإعلام في الدولة إلى مساندة ودعم المنتخب الوطني في مهمته القارية لنيل بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات المونديال المقبل، مؤكداً أن الروح المعنوية والقتالية للاعبين عالية، والكل يقدم أفضل ما لديه خلال التدريبات اليومية في المعسكر الحالي بدبي، لنيل شرف تمثيل «الأبيض» في المرحلة المقبلة المهمة.



ومن جانبه، شدد مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، على أن لاعبي المنتخب الوطني في حالة فنية وبدنية عالية، والجميع جاهز لتقديم أفضل ما لديه خلال الملحق الآسيوي، وأكد أن التركيز الآن على المواجهة الأولى لمنتخبنا الوطني أمام منتخب عُمان يوم 11 أكتوبر الجاري، وبعدها سيبدأ التركيز على لقاء قطر يوم 14 من الشهر نفسه.

وأوضح الصهباني أن جميع اللاعبين لديهم الحافز القوي لتمثيل المنتخب في الملحق الآسيوي، والجميع حريص على تقديم كل ما لديه ليتم اختياره ضمن القائمة النهائية لـ«الأبيض» لخوض مواجهتي عُمان وقطر، وأكد أن الجهاز الفني سيختار اللاعبين الأكثر جاهزية فنية وبدنية لخدمة المنتخب في المهمة القارية المقبلة.



وفي إطار تحضيرات منتخبنا للملحق الآسيوي، ارتفع عدد اللاعبين في القائمة الموسعة في معسكر منتخبنا الوطني الداخلي في دبي إلى 32 لاعباً بعد استدعاء سلطان عادل مهاجم شباب الأهلي، وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال تدريبات منتخبنا الوطني بعد اكتمال العناصر المختارة بانضمام لاعبي شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، بعد نهاية مشاركات أنديتهم في بطولتي دوري أبطال آسيا.



وتجدر الإشارة إلى أن قائمة منتخبنا الوطني تضم اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم خالد الظنحاني، ماجد حسن، يحيى نادر، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، إيريك دي مينيزيس، روبن فیلیب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، زاید سلطان، لوان بيريرا، ماکانزی هانت، حارب عبدالله، محمد عبدالباسط، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، علي صالح، فابيو دي ليما، نيكولاس خیمینیز، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، کایو كانيدو، وكایو لوكاس.