الكويت تحتضن كأس السوبر الفرنسي



أعلن الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم السبت، عن استضافة بلاده النسخة القادمة من كأس السوبر الفرنسي.



وأشار الصباح في بيان عبر الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي على منصة «إكس» إلى توقيع عقد اتفاق مع رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين، لاستضافة بلاده مباراة كأس السوبر الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 8 يناير/كانون الثاني المقبل على ملعب جابر الأحمد الدولي، وستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وغريمه الأزلي، أولمبيك مارسيليا.



يشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي باعتباره بطل ثنائية الدوري وكأس فرنسا في الموسم الماضي 2024 / 2025، بينما يشارك مارسيليا باعتباره وصيف الدوري.

وأضاف الشيخ أحمد اليوسف الصباح إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً في أحد الفنادق، مساء يوم الثلاثاء المقبل، لتوقيع العقد مع الرابطة الفرنسية.



وستكون الكويت رابع دولة عربية تستضيف بطولة السوبر الفرنسي بعد تونس في عام 2010، والمغرب في 2011 و2017، وقطر في أوائل العام الحالي 2025.

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم برصيد 13 مرة، آخرها في النسخة الماضية بالفوز على موناكو 1 - 0 ، بينما حل وصيفاً 5 مرات، آخرها في 2021.

أما أولمبيك مارسيليا ففاز بهذا اللقب 3 مرات في أعوام 1971 و2010 و2011، بينما خسره في 3 نسخ أخرى أعوام 1969 و1972 و2020.