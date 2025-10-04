5 طائرات من اتحاد الكرة لنقل جماهير «الأبيض» إلى الدوحة



قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، توفير 5 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشجيع ومؤازرة المنتخب في مباراته الأولى أمام منتخب عُمان 11 أكتوبر الجاري، في استاد حمد بن جاسم بنادي السد، ضمن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وذلك في إطار حرصه على دعم المنتخب الوطني، وسعياً لتوفير كل عناصر النجاح للأبيض في تحقيق آمال الجماهير الإماراتية بالتأهل إلى المونديال.

وأعلن الاتحاد أنه سيقوم بفتح باب التسجيل للجماهير الراغبة في السفر عبر الطائرات الخاصة إلكترونياً عبر منصاته الرسمية وفقاً للشروط والأحكام، وبالنسبة لآلية تسليم التذاكر، فسيتم توزيعها في فندق راديسون بلو الدوحة ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء أيام 9 و10 و11 أكتوبر الجاري، وحتى نفاد التذاكر وذلك لجميع الجماهير الإماراتية مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية، حيث سيتم تسليم كل شخص تذكرة واحدة فقط.



وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد يبذل قصارى جهده من أجل توفير بيئة داعمة للمنتخب الوطني في مباريات الملحق، مشيراً إلى أن هذه المرحلة من التصفيات غاية في الأهمية، وتحتاج إلى دعم الجميع، وقال: توفير الطائرات الخمس للمباراة الأولى يأتي ضمن حملة «حلم وطن»، التي تعمل على تهيئة أفضل الظروف للمنتخب الوطني في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وثمّن الأمين العام مبادرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الخاصة بتوفير طائرة لنقل الجماهير الإماراتية إلى الدوحة، وكذلك نادي شباب الأهلي، ومجموعة تايغر، مؤكداً أن هذه المبادرات ستكون خير محفز للجمهور واللاعبين على حد سواء، وأضاف إن اتحاد الكرة شكل فرق عمل مختلفة لخدمة كافة الجماهير الإماراتية في الدوحة سواء في المطار والمنافذ الحدودية وكذلك في الملعب، مؤكداً أن اتحاد الكرة قام كذلك بتأمين المواصلات من المطار إلى الملعب والعكس مع توفير وجبات مناسبة وتوزيع هدايا تذكارية وأدوات تشجيعية. وأشاد بتعاون الأندية ووسائل الإعلام ونجوم الكرة الإماراتية السابقين والحاليين وكُل المؤسسات والجهات والرعاة، مثمناً في الوقت نفسه جهود جميع المشاركين في حملة «حلم وطن».