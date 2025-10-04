غوارديولا يُعلن دعمه لفلسطين: إنها إبادة جماعية حية ومباشرة



دعا الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي للتظاهر في مدينة برشلونة، من أجل دعم غزة ضد الإبادة، السبت، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال يموتون، وقد يموت المزيد أيضاً، وأن أفواج من الناس تجوب الشوارع بلا طعام أو ماء أو دواء.



وقال غوارديولا عبر مقطع فيديو: «نشهد إبادة جماعية، حية ومباشرة، حيث يموت آلاف الأطفال، وقد يموت المزيد أيضاً، قطاع غزة مدمر، وأفواج من الناس تجوب الشوارع بلا طعام أو ماء أو دواء. مرة أخرى نظم المجتمع نفسه لإنقاذ الأرواح، والضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات فورية».



تأتي هذه الدعوة بعد ساعات من اتخاذ نادي أتلتيك بلباو موقفاً داعماً لفلسطين، سيقيم النادي الباسكي فعالية لدعم اللاجئين الفلسطينيين قبل انطلاق مباراته ضد مايوركا على ملعب سان ماميس في الدوري الإسباني.



وتحمل فعالية بلباو شعار:«رياضيون من أجل فلسطين.. أوقفوا الإبادة الجماعية» بتكريم مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في إقليم الباسك.