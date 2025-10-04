النادي «الملكي» يواجه فيا ريال بجراح الديربي وتمرد فالفيردي

مدريد - رويترز

ظل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، متماسكاً خلال مؤتمره الصحافي قبل مواجهة فيا ريال على ملعب النادي «الملكي» سانتياغو برنابيو، السبت، وهي أول مباراة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الهزيمة الثقيلة 5-2 أمام أتليتيكو مدريد في قمة العاصمة مطلع الأسبوع.

وطغت على التحضيرات للمواجهة تقارير إعلامية، تحدثت عن جدل مثار يتعلق بلاعب الوسط الأورغوياني، فيدريكو فالفيردي، الذي جلس على مقاعد البدلاء، خلال الفوز الساحق 5- 0 على مضيفه كيرات في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

تمرد فالفيردي

ونفى فالفيردي ما تردد عن رفضه اللعب في مركز ظهير أيمن، مؤكداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي التزامه الكامل مع النادي، وقال «أبلغ (المدرب) دائماً أنني جاهز للعب في أي مركز»،

وعند سؤاله عما إذا كان اللاعبون يؤثرون على قراراته الفنية أجاب ألونسو بتحفظ دبلوماسي: «لم يخبرني أحد قط بأنه لا يريد اللعب في مركز معين. الجميع يريد المشاركة، لكن لم يقل لي أحد ذلك».

ومن المتوقع أن يكون فالفيردي، أحد قادة ريال مدريد، ضمن خيارات الفريق لمباراة السبت، إذ قال ألونسو «هو جاهز مثل الجميع. نعلم أهمية المباراة، ونريد إنهاء هذه المرحلة بانتصار».

وتأتي هذه الأزمة كونها أحدث تحدٍ يواجه ألونسو منذ توليه تدريب الفريق في مايو الماضي خلفاً لكارلو أنشيلوتي، الذي انتقل لتدريب البرازيل.

وسبق لألونسو التعامل مع استياء فينيسيوس جونيور ورودريجو من قلة دقائق اللعب ضمن نظام المداورة، الذي يتبعه.

وعند سؤاله عن مدى تأثير ذلك على سلطته مدرباً شدد ألونسو على أهمية وحدة الفريق: «نقضي وقتاً طويلاً معاً.. وتحضيرات المباريات والاحتفال بالانتصارات تقربنا من بعضنا البعض».

وتحدث المدرب «43 عاماً» عن تداعيات الهزيمة أمام أتليتيكو، داعياً إلى التوازن في التعامل مع نتائج المباريات، وقال «يجب ألا نبالغ في الفرح عند الفوز، وألا نحبط كثيراً عند الخسارة. هذا يحدث في أي نادٍ. لا ننسى «الهزيمة»، لكننا لا نتوقف عندها».

وتشكل مواجهة فيا ريال اختباراً حقيقياً لعزيمة ريال مدريد في سعيه للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في قمة العاصمة.

وتحلى ألونسو بالتوازن عندما سُئل عن توقعات الجماهير وقال: «لا أطلب شيئاً من الجماهير، نحن من يجب أن نقدم. دعونا نحاول الفوز من خلال أسلوب لعب إيجابي ومبادر».

مواعيد مباراة ريال مدريد وفيا ريال



تنطلق مباراة ريال مدريد وفيا ريال عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.