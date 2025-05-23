بالإجماع.. سعيد العاجل رئيساً لـ«عربي الكرة المصغرة»

انتُخب سعيد العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة بالإجماع، خلال الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية الذي عُقد في العاصمة الأذرية باكو، أمس، بالتزامن مع انطلاق النسخة الخامسة من بطولة العالم لكرة القدم المصغرة المقامة حالياً في أذربيجان حتى الأول من يونيو المقبل. وشهد الاجتماع حضور 9 أعضاء.

بالإضافة إلى عضوين عبر تقنية الفيديو، حيث تم استعراض الضوابط الأساسية لإشهار الاتحاد العربي، وموافقة الاتحاد الدولي على هذه الخطوة، ودعم الجهود الرامية لتطوير اللعبة في المنطقة العربية.

وأكد سعيد العاجل أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء الإمارات في المناصب الرياضية على المستويين العربي والقاري، ويعزز من دورهم كسفراء للدولة وقيمها الأصيلة، وأشار إلى أن الثقة التي حظي بها من الاتحادات العربية تمثل دافعاً للعمل كفريق واحد لتطوير اللعبة في المنطقة، وتعزيز قيم السلام والتعايش والمحبة بين مختلف الثقافات.