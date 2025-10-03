حمدان بن مبارك يشيد بمنتخب الناشئين وصيف كأس الخليج

البيان

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بأداء ونتائج منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس الخليج لمنتخبات تحت 17 سنة، وقال معاليه في بيان أصدره اتحاد الكرة مساء اليوم: «نؤكد أن المشاركة كانت إيجابية بعد الحصول على المركز الثاني، وما تحقق جاء نتيجة عمل جاد ومثابرة مستمرة وإعداد جيد، وكذلك لحرص والتزام اللاعبين».



وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «كل جيل جديد موهوب يولد في الملاعب، يُشكّل عموداً فقرياً قوياً للكرة الإماراتية، وكل موهبة تولد في منتخبات الفئات العمرية يجب أن تصبح جوهرة كروية لأننا في أمس الحاجة إليها، وسنواصل توفير أفضل برامج الإعداد لهذا المنتخب من أجل الاستحقاقات المقبلة».

وأشاد معالي رئيس الاتحاد بجهود الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني ماجد سالم، مؤكداً أن النجاح يعزز خبرات الكوادر الوطنية في كرة القدم, ويدفعها نحو التطور، ويساعد على تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل. وأضاف: إن تعاون الأندية مع اتحاد الكرة يوفر بيئة خصبة للإبداع والتفوق، ونحن نثمن هذا التعاون وندعو لاستمراره بما يخدم المنتخبات الوطنية وفرق الأندية المحلية، وجدد معالي رئيس الاتحاد إشادته باللاعبين والجهاز الفني والإداري، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيواصل توفير أفضل برامج الإعداد لهذا المنتخب من أجل الاستحقاقات المقبلة.